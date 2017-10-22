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نقيب الإعلاميين: إيقاف أحمد موسى يصب في مصلحة العمل الإعلامي (فيديو)

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نقيب الإعلاميين: إيقاف أحمد موسى يصب في مصلحة العمل الإعلامي (فيديو) نقيب الإعلاميين: إيقاف أحمد موسى يصب في مصلحة العمل الإعلامي (فيديو)

التحرير

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قال حمدي الكنيسي، نقيب الإعلاميين، إن قرار إيقاف برنامج الإعلامي أحمد موسى بسبب ما أذاعه في برنامجه من محتوى إعلامي يضر بمصلحة البلاد العليا، يصب في مصلحة العمل الإعلامي.

وأضاف الكنيسي، خلال مداخلة هاتفية اليوم الأحد بقناة "سي بي سي إكسترا": "اللجنة القانونية لنقابة الإعلاميين درست الموقف وتم مشاهدة حلقة البرنامج بالأمس وتأكد وجود خطأ يستوجب المساءلة"، مؤكدا أنه سيتم محاسبة أي إعلامي لا يلتزم بالمهنية.

وتابع نقيب الإعلاميين: "سيتم التحقيق مع موسى خلال أسبوع وسيكون هناك فرصة للإعلامي لشرح وجهة نظره، نرجو أن يتم الاستجابة للنقابة ويتم وقف الإعلامي عن العمل لمصلحة العمل الإعلامي".

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واستكمل: "لدينا لجان رصد لما يحدث من الإعلاميين"، موضحا أنه تم رصد مخالفات أخرى وسيتم بحث 3 حالات إعلامية يجب دراستها بعمق واتخاذ قرارات مناسبة لكل منها".


وأذاع الإعلامى أحمد موسى، تسريبات صوتية عن معركة الواحات بين قوات الشرطة والإرهابيين، حيث يؤكد أحد الضباط أن الإرهابيين محترفون ويظهر جزءا مما حدث في المعركة.

وقال «موسى»، خلال تقديمه حلقة أمس من برنامج «على مسؤوليتى» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن قوات الأمن أول من أمس الجمعة، خاضت معركة كبيرة ضد الجماعات الإرهابية على طريق الواحات، مؤكدًا أن ما حدث ليس حادثا إرهابيا ولكن عملية عسكرية ضخمة تُديرها مخابرات دول.

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التحرير

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