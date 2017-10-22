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اللجنة العامة بالبرلمان توافق على «الطوارئ» وتشكل لجنة القيم

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اللجنة العامة بالبرلمان توافق على «الطوارئ» وتشكل لجنة القيم اللجنة العامة بالبرلمان توافق على «الطوارئ» وتشكل لجنة القيم

التحرير

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كشفت مصادر برلمانية، أن اللجنة العامة لمجلس النواب، وافقت خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ بالبلاد. 

وأضافت المصادر أن اللجنة انتهت أيضا من تشكيل لجنة القيم بالبرلمان في دور الانعقاد الجديد. 

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ووفقا للمصادر فإن التشكيل الجديد للجنة، سيكون برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، بصفته رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وضمت اللجنة في عضويتها «حسن بسوني - ثروت بخيت - أسامة راضي - عبلة الهواري - ماريان رفائيل - شادي أبو العلا - أسامة غالي - محمد عبد الرازق قرقر - صلاح حسب الله - محمد شعبان - خالد عبد العزيز شعبان - محمد رمضان محمد عبد الغفار - محمد مدينة - أحمد سميح».

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التحرير

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