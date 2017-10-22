حكاية «إيمان موسى» التي كرمها السيسي وفصلها وزير التموين

التحرير

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إيمان موسى شابة مصرية حاصلة على بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية، تم تعيينها باللجنة العامة للمساعدات بوزارة التموين فى عهد الدكتور جودة عبد الخالق، ونظرًا لكفاءتها تم ندبها لديوان عام الوزارة للعمل مديرة لمكتب الوزير.

وفى عهد الدكتور محمد أبو شادى وزير التموين الأسبق تم إلحاقها للعمل بالمكتب الفنى للوزير، وأبلت بلاء حسنا بشهادة زملائها فى العمل مما جعلها تنال ثقة عدد من قيادات الوزارة.

وفي هذا السياق أوضحت مصادر مطلعة بوزارة التموين لـ"التحرير"، أن إيمان تم تعيينها معاونًا تنفيذيا للوزير الأسبق الدكتور خالد حنفي، وأصبحت مسئولة عن ملف جمعيتى، تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي باختيار معاونين شبابا لكل وزير وتصعيد القيادات الشبابية، ومنحهم حقهم فى التدرج الوظيفي، وبالفعل اختيرت "موسى" كأفضل معاون وزير من الشباب وتم تكريمها على مشروع جمعيتى.

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كل تلك الجهود السابقة وما نتج عنها من نجاح لإيمان لم تشفع لها لدى الوزير السابق اللواء محمد مصيلحى، حيث أضافت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها لحساسية منصبها، أن الوزير السابق قام بتصفية غالبية القيادات الناجحه بالوزارة وهي فى مقدمتهم، كما سحب منها ملف جمعيتى وأسنده لأحمد كمال، أحد معاونيه، مشيرة إلى أنه بالتزامن مع ذلك فقد تم اختيارها للمشاركة فى مؤتمر الشباب الذى أقيم تحت رعاية الرئيس، ووقع الاختيار عليها للجلوس بجوار الرئيس السيسي، وحينها قابلت وزير التموين أثناء المؤتمر ووعدها بإعادتها إلى مكانها بديوان الوزارة، إلا أنها عند توجهها لمقابلته بناء على وعده رفض مقابلتها، دون ذكر أى أسباب.

وتقول المصادر إن إيمان استبشرت خيرًا بتولى الدكتور على مصيلحي مسئولية الوزارة، وحاولت مقابلته للحصول على حقوقها، فاستجاب لها الوزير وكلفها بالعمل فى مكتب رئيس جهاز تنمية التجارة، موضحة أنها لم تلق قبولًا لدى رئيس الجهاز فتم إعادتها إلى عملها الأصلى باللجنة العامة للمساعدات التابعة للوزارة، وأنها تقدمت بإجازة لشعورها بالظلم فتم رفض الإجازة وبناء عليه تم فصلها من عملها فى تعنت واضح وصريح "بحسب وصفها".