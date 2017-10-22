«السادات» للنواب: حرص «قرطام» على هيبة البرلمان هو ما دفعه للاستقالة.. «تمسكوا به»

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وجه محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، رسالة إلى أعضاء مجلس النواب، بشأن عرض استقالة النائب أكمل قرطام، للتصويت عليها في الجلسة العامة اليوم الأحد، قائلًا: «تمسكوا به كعضو فعال فى البرلمان لما يتميز به من وطنية وخبرة سياسية وحسن الخلق وحرصه على قيمة وهيبة المجلس».

وقال السادات، فى تصريح له اليوم الأحد: «أرجو في البداية الاستماع له جيدا وإعطاءه الفرصة كاملة لشرح أسباب تقديمها، فهو ليس محل ادعاء أو اتهام كغيره وإنما حسه الوطني وقناعته بأهمية دور المجلس وصلاحياته في ظل هذه التحديات التي يواجهها بلدنا العزيز مصر هو ما دفعه للاستقالة».

وتابع: «أناشد ضمائركم عدم الموافقة عليها والتمسك به كزميل وعضو فاعل في البرلمان لما يتميز به من وطنية وخبرة سياسية وحسن الخلق، وأيضا حرصه على قيمة وهيبة المجلس الذى تشاركونه عضويته وتحرصون جميعا على أن يقوم بدوره المنوط به للوصول بالوطن إلى مستقبل مشرق بإذن الله وفضله».

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وينظر البرلمان في جلسته العامة اليوم -وفقا لجدول أعمال الجلسات- أمر استقالة النائبين أكمل قرطام، ومحمد فؤاد، عضو المجلس عن حزب الوفد.

وكان النائب أكمل قرطام، قد تقدم باستقالته لمجلس النواب منذ عام، ضمن طلب موجه لرئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، ذكر فيه أنه فكر طويلا في اتخاذ قراره، والتي سبق وأرسلها لرئيس المجلس على هاتفه، مشيرًا إلى أنه فوض الأخير في تحديد الموعد الملائم سياسيا لإعلان تلك الاستقالة.

واستطرد قرطام، فى طلبه: «اليوم أتقدم بها مطبوعة، عن قناعة متزايدة بعدم استطاعتى تقديم فائدة تذكر للوطن أو المواطنين، من خلال ممارسة وظيفتى البرلمانية والتى انتخبت لها، وذلك لأسباب لا أرى من الحكمة الخوض فيها، وإننى إذ أرجو من المجلس قبولها فإننى أتمنى له ولسيادتكم التوفيق فى حسن القيام بالمهمة التى أناطها بكم الدستور وأوكلتها لكم الجماهير، من كل قلبى».

