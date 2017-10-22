مخرج أفلام وثائقية وحفيد ملحن شهير.. 9 معلومات عن أحمد ماجد المصري

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

احتفل الفنان ماجد المصري بخطوبة نجله الأكبر "أحمد"، ونشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة من الخطوبة التي تمت في إطار عائلي ضيق، والتي علق عليها قائلا: "من أسعد أيام حياتي، أحمد ابني وخطيبته هند، ألف مبروك على قراءة الفاتحة وربنا يكرمكم ببعض، وعقبال عندكم جميعا".

وفي السطور التالية يرصد لكم "التحرير لايف" 9 معلومات عن أحمد ماجد المصري.

1- هو ابن الفنانة "منى إش إش"، ابنة الملحن الشهير "حسن إش إش"، والتي تزوجها ماجد المصري في بداية حياته الفنية وكوّن معها دويتو غنائي بعنوان "منى وماجد".

2- له شقيقة وحيدة من أمه تدعى "ماهيتاب"، وأخ وأخت غير شقيقين هما "آدم وداليدا"، ابني ماجد المصري من زوجته الثانية "رنا عطية".

3- لم يكن يعرف عنه الجمهور شيئا، حتى نشر والده صورة معه في عام 2015، وتفاجأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالشبه الكبير الذي يجمعهما، بالإضافة إلى اعتقاد البعض أنه شقيقه وليس ابنه.

4- والدته منفصلة حاليا عن والده، وقد صرح الفنان ماجد المصري بأنه لن يتزوج مرة ثالثة، وأنه لن يجد خيرا من زوجته الحالية "رنا".

شاهد أيضا

5- يرجح الكثيرون أن سبب انفصال والدته الفنانة منى إش إش عن والده ماجد المصري هو رغبة الأخيرة في مواصلة العمل الفني، وهو الأمر الذي اعترض عليه "المصري"، كما أنه أكد في لقاء تليفزيوني عدم قبوله بعمل زوجته الحالية ولا حتى بناته في مجال الفن.

6- يعمل أحمد مخرجا للأفلام الوثائقية.

7- في يناير 2016 صرح بانتهائه من إخراج أول أفلامه في أمريكا وهو فيلم "غير قانونى"، والذي يكشف أسرار وعقلية مجتمع يعيش تحت الأرض وهو ما يسمى بفن "الراب"، موضحا في ذلك الوقت خلال مداخلة هاتفية في برنامج "راديو سكوب" على راديو 9090، أنه يحضر لفيلم وثائقى جديد بعنوان "تواشيح"، ويتم تصويره في مختلف محافظات مصر، ويتحدث عن طرق ومذاهب الذكر.

8- أكد أحمد ماجد المصري أنه في منتصف عام 2016 سيكون هناك فيلم سينمائى مفاجأة لمصر، وهو الأمر الذي لم يحدث حتى الآن.

9- خلال حلقة من برنامج "3 في 1" قال ماجد المصري إن ابنه الأصغر "آدم" يشبه كثيرا أخاه الأكبر "أحمد" في طباعه وأسلوب حديثه، رغم أنهما غير شقيقين، ولكنه لا يتطرق لإثارة هذه النقطة عند الحديث عن أبنائه في الإعلام.