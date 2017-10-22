رئيس الوزراء يبحث "الحرب على داعش" مع نظيره العراقي بالقاهرة

كتب- طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، عصر اليوم الأحد، الدكتور حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي، في زيارة سريعة للبلاد للقاء عدد من المسئولين، لبحث عدة ملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين والحرب على تنظيم داعش.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار، أن العبادي والوفد المرافق لها قادمون من السعودية في زيارة تستغرق 4 ساعات ضمن الجولة الإقليمية التي بدأها بزيارة السعودية، وتضم الأردن وتركيا وإيران. وكان في استقباله بالمطار المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء.

عقد رئيس الوزراء مع نظيره العراقي جلسة مباحثات بالمطار، طرح خلالها العبادي رؤية بغداد حول مستقبل المنطقة على أساس التنمية وبسط الأمن بدلاً من الخلافات.