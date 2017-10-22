أخبار عاجلة

مساء الأنوار - الزمالك يذبح عجلا لفك النحس ونيبوشا يفكر في التعاقد مع لوكاس سيمون -
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الصحي الجديد -
"عبدالتواب" يكشف تفاصيل زيارة وفد وزارة الزراعة لإيطاليا -
جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة بـ 400 ألف جنيه -
تقرير للأمم المتحدة يحمّل الأسد مسؤولية هجوم الغاز في خان شيخون -
تيلرسون: الأسد سيتخلى عن منصبه في إطار عملية السلام -
اليونان تحصل على حزمة انقاذ إضافية بقيمة 800 مليون يورو -
مساء الأنوار - كواليس زيارة وزير الرياضة للنادي الأهلي قبل النهائي الإفريقي وموقف اتحاد الكرة -
طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين» -
محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء يبحث "الحرب على داعش" مع نظيره العراقي بالقاهرة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء يبحث "الحرب على داعش" مع نظيره العراقي بالقاهرة

04:25 م الأحد 22 أكتوبر 2017

حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي

كتب- طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، عصر اليوم الأحد، الدكتور حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي، في زيارة سريعة للبلاد للقاء عدد من المسئولين، لبحث عدة ملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين والحرب على تنظيم داعش.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار، أن العبادي والوفد المرافق لها قادمون من في زيارة تستغرق 4 ساعات ضمن الجولة الإقليمية التي بدأها بزيارة السعودية، وتضم الأردن وتركيا وإيران. وكان في استقباله بالمطار المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء.

عقد رئيس الوزراء مع نظيره العراقي جلسة مباحثات بالمطار، طرح خلالها العبادي رؤية بغداد حول مستقبل المنطقة على أساس التنمية وبسط الأمن بدلاً من الخلافات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الحاكم العالم لأستراليا يغادر بعد زيارته الأولى للقاهرة

    أخبار

  • وزير الشؤون الخارجية الهندي يغادر بعد لقاء

    أخبار

  • طوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لوصول رئيس وزراء العراق

    أخبار

  • مندوب قطر لدى جامعة الدول العربية يصل القاهرة

    أخبار

إعلان

1a5833f440.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

الإمارات: مقتل جندي إماراتي بالسعودية أثناء مشاركته بـ "إعادة الأمل"

الإمارات: مقتل جندي إماراتي بالسعودية أثناء مشاركته بـ "إعادة الأمل"

السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام

السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام

الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من فرنسا

الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من فرنسا