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نبيل الحلفاوي يرفض إعلان الحداد: "مازلنا في حالة حرب"

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مصراوي Masrawy

نبيل الحلفاوي يرفض إعلان الحداد: "مازلنا في حالة حرب"

04:21 م الأحد 22 أكتوبر 2017

الفنان نبيل الحلفاوي

كتبت- مادي غيث:

نشر الفنان نبيل الحلفاوي، على صفحتة الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تغريدة ينعي أهالي شهداء حادث الواحات، الذي وقع أول أمس الجمعة، رافضًا إعلان الحداد العام "لأننا مازلنا في حالة حرب".

وعلق الحلفاوي، قائلًا: "الحداد خلال الحروب شخصي.. لعوائل الشهداء وأصدقائهم. لكن لا حداد عام ولا أشرطة سوداء مادامت الحرب وما دام زفافهم للجنة.. وللحياة"

وقالت وزارة الداخلية، في بيان رسمي أمس السبت، إن الاشتباكات أسفرت عن استشهاد 16 من قوات الشرطة وإصابة 13 أخرين، فيما قُتل وأصيب 15 من العناصر الإرهابية.

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مصراوي Masrawy

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