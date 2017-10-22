اللجنة العامة بـ"النواب" توافق على إسقاط عضوية أكمل قرطام ومحمد فؤاد

كتب- أحمد علي:

وافقت اللجنة العامة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في اجتماعها الذى انتهى قبل قليل، على قبول الاستقالة المقدمة من النائبين أكمل قرطام عضو المجلس عن حزب المحافظين، ومحمد فؤاد عضو المجلس عن حزب الوفد.

ومن المقرر أن يتم إعلان القرار خلال الجلسة العامه لمجلس النواب والمنعقدة الأن.

كان أكمل قرطام، عضو مجلس النواب، أكد أنه متمسك بالاستقالة من عضوية المجلس، لنفس الأسباب التي عرضها في دور الانعقاد الماضي، والمتمثلة في إهمال الحكومة لتوصيات المجلس في شأن حل مشكلات المواطنين.

وأشار النائب في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، أنه لم يتم إخطاره بأن الجلسة العامة ستنظر أمر استقالته اليوم، مؤكدًا أنه علم بالخبر من خلال وسائل الإعلام المختلفة.

وقال: "لا أعتبر نفسي نائبًا منذ أن قدمت استقالتي المسبب في دور الانعقاد الماضي، لافتا إلى أنه سيحضر الجلسة التي تنظر أمر استقالته".

وينظر البرلمان في جلسته العامة اليوم- وفقا لجدول أعمال الجلسات- أمر استقالة النائبين أكمل قرطام، ومحمد فؤاد، عضو المجلس عن حزب الوفد.