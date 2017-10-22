المصيلحي: نقل مكاتب الخدمات للعاصمة الإدارية مسؤولية "التخطيط"

كتبت- عايدة رضوان:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن وزارة التخطيط هي المعنية بالتنسيق مع الوزارات لنقل مكاتب خدمة المواطنين والخدمات الجماهيرية الأخرى للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف "المصيلحي"، في المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم الأحد، بمقر جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن وزارة التموين لا يمكن أن تنتقل بكافة مكاتب خدمات المواطنين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن مثل هذه المكاتب الجماهيرية ستظل على موقعها الحالي.

وأكد وزير التموين، التنسيق الدائم بين وزارة التخطيط والوزارات المختلفة لوضع الحلول لهذه المكاتب، مشيرًا إلى أن هذه الدراسة خلصت إلى صعوبة نقلها في المرحلة الأولى.

ولفت الوزير، إلى أهمية وجود هذه المكاتب المؤثرة في خدمة الجمهور في أماكنها الحالية.