إطلاق اسم الشهيد "السيد محمد معالي" على مدرسة بالشرقية

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قرر محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد، اليوم الأحد، إطلاق اسم شهيد الواجب الوطني "السيد محمد علي معالي" على مدرسة "دوامة الابتدائية المشتركة" بمركز فاقوس، تقديرًا لما قدمه من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن الوطن واستقراره.

وتقدمت أسرة الشهيد بطلب للمحافظ، خلال لقائه الأسبوعي مع المواطنين في ديوان عام المحافظة، لإطلاق اسم شهيدها على مدرسة بمسقط رأسه، والذي وافق والمجلس التنفيذي للوحدة المحلية بمركز فاقوس ومجلس الآباء والأمناء بإدارة فاقوس التعليمية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق اسم الشهيد على المدرسة.