البرلمان العربي يقيم ورشة عمل لمكافحة الإرهاب في مقر الجامعة العربية

كتبت - إيمان محمود

يفتتح الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، الثلاثاء المقبل، ورشة العمل الإقليمية في مجال مكافحة الإرهاب، تحت عنوان "تنفيذ توصيات (فاليتا) الصادرة عن المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب" بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.

وتقام ورشة العمل يومي 24 و 25 أكتوبر الجاري، وبمشاركة وفود من 25 دولة عربية وإفريقية وأوروبية إلى جانب خمسة منتديات برلمانية اقليمية، وخبراء من المنظمات الدولية وغير الحكومية.

وأصدر البرلمان العربي بيانًا أكد فيه أن فكرة إطلاق الورشة جاءت إيمانًا منه بضرورة العمل الجماعي الجاد، لمكافحة الإرهاب، وسن تشريعات فاعلة، لإقامة نظام قادر على التصدى للارهاب، يتوافق ويتواءم مع مبادى وحقوق الإنسان.

ويأتي احتضان البرلمان العربي لهذه الورشة تأكيداً منه على استعداده التام للتعاون وتعزيز قنوات التواصل والتنسيق مع مختلف المبادرات والجهود الوطنية والاقليمية والدولية المبذولة للقضاء على ظاهرة الإرهاب ومسبباتها، وذلك لتأكيد الموقف العربي الحازم بإتخاذ كافة التدابير اللازمة لصيانة الأمن القومي العربي والتصدي للارهاب والتنظيمات الإرهابية المتطرفة.

كما أكد البرلمان سعيه لتعزيز وتطوير العلاقة مع البرلمان الأوروبي ليكون شريكاً فاعلاً في مجال مكافحة الإرهاب وكافة المجالات الأخرى، وتأطير العلاقة وتقوية أواصر التعاون بين البرلمانين العربي والأوروبي حول القضايا التي تخدم مصالح الشعوب وتساهم في مد جسور التواصل بينهم.