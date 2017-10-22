الأهلي يبحث عن بطاقة نهائي دوري الأبطال أمام النجم الساحلي

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يحتضن ستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، اليوم الأحد، مواجهة النادي الأهلي أمام نظيره النجم الساحلي التونسي، في تمام الساعة السابعة مساء، في إياب الدور نصف نهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وأرسلت وزارة الداخلية خطابًا رسميًا إلى النادي الأهلي، تخطره بموافقتها على حضور 50 ألف مشجع للمباراة التي تقام على ستاد برج العرب بالأسكندرية، بعد طلبت إدارة القلعة الحمراء من الجهات الأمنية حضور 60 ألف مشجع للمباراة، نظرًا لأهمية المباراة وحاجة الفريق لدعم جماهيره من أجل تخطي النجم والصعود للمباراة النهائية.

وكان الأهلي قد نجح بقيادة مديره الفني حسام البدري، في الصعود إلى نصف النهائي عقب التغلب على الترجي التونسي في دور ربع النهائي بعد فوزه إيابا (2-1) برادس، وتعادله بهدفين لمثلهما ببرج العرب.

بينما نجح النجم الساحلي في الصعود بعد فوزه على نادي أهلي طرابلس الليبي، من الدور ذاته بعد فوزه إيابًا بهدفين مقابل لا شيء في تونس، بعد أن تعادلا سلبًا في الإسكندرية.

واستقر حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على ملامح تشكيل فريقه والذي سيخوض مواجهة النجم الساحلي.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي..

في حراسة المرمى: شريف إكرامي

في خط الدفاع: علي معلول، سعد سمير، رامي ربيعة، محمد هاني.

في خط الوسط: عمرو السولية، هشام محمد، صالح جمعة.

في خط الهجوم: جونيور أجاي، مؤمن زكريا، وليد أزارو.

بينما استقر الفرنسي هوبير فيلود المدير الفني للنجم الساحلي التونسي، على تشكيل فريقه وجاء كالتالي:

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فى حراسة المرمى: أيمن المثلوثى.

في خط الدفاع: حمدي النقاز، غازي عبد الرزاق، رامي البدوي، عمر كوناتي,

في خط الوسط: محمد أمين بن عمر، أيمن الطرابلسي، علية البريقي، إيهاب المساكني.

في خط الهجوم: بانجورا، ودياجو أكوستا.

حكم المباراة

يبلغ الجنوب أفريقي فيكتور جوميز 35 عامًا حيث إنه من مواليد 1982، وحصل على الشارة الدولية عام 2011، واشتهر باحتساب ضربات الجزاء بشكل كبير خلال المباريات التي يديرها، وهو ما دفع البعض في جنوب افريقيا لإطلاق لقب "حكم ركلات الجزاء" على جوميز، حيث سبق واحتسب 5 ركلات جزاء في مباراة واحدة بين صن داونز وأياكس كيب تاون بالدوري الجنوب افريقي.

وتشير الأرقام إلى أن فيكتور جوميز احتسب 62 ركلة جزاء خلال 133 مباراة، كما أن أشهر البطاقة الصفراء 478 مرة، بينما أشهر البطاقة الحمراء في 43 مرة.

وظهر الجنوب أفريقي فيكتور جوميز في مباراة واحدة لمنتخب الشباب تحت 20 سنة أمام مالي بأمم إفريقيا للشباب بزامبيا في فبراير الماضي، كما أدار مواجهة المنتخب الوطني أمام أوغندا التي أقيمت في 5 سبتمبر الماضي باستاد برج العرب بالجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لكاس العالم 2018 بروسيا، وإنتهت بفوز الفراعنة (1-0).

ويظهر الجنوب أفريقي فيكتور جوميز في المباراة الثانية للأهلي بعدما أدار مباراته أمام القطن الكاميروني بنفس المسابقة والتي أقيمت في مايو الماضي بالكاميرون وانتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين دون رد.

بينما أدار الحكم الجنوب أفريقى مباراة واحدة للزمالك أمام اتحاد العاصمة الجزائري بدور المجموعات، بدوري أبطال إفريقيا، والتي أقيمت في يونيو الماضي بالجزائر وانتهت بهزيمة القلعة البيضاء بهدفين دون رد.