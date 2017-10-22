11 نصيحة لإنجاز العمل دون الشعور بالملل
11 نصيحة لإنجاز العمل دون الشعور بالملل
04:03 م الأحد 22 أكتوبر 2017
11 نصائح لإنجاز العمل وعدم الشعور بالملل داخل الم
كتبت - هدير غيث:
قال حسام علي صالح، استشاري تنمية الموارد البشرية، أن هناك مجموعة من النصائح على الموظف اتباعها من أجل عدم الشعور بملل العمل والرغبة في استكمال اليوم الوظيفي، وهي:
1-إختيار الدور الوظيفي المفضل لك من البداية.
2-تنظيم الوقت في أداء المهام الوظيفية.
3-الالتزام بمهام العمل في وقت دوامه فقط، وليس العمل بعد وقته من خلال الهاتف أو الجهاز الإلكتروني.
4-تقسيم المهام التي يستوجب عليك انهائها خلال اليوم.
5-أخذ قسط من الراحة بعد إنجاز بعض الأعمال.
6-تغيير الروتين اليومي في تنفيذ الواجبات الوظيفية، لتجنب الملل.
7-التعامل الجيد مع المدير، لتجنب المضايقات والخلافات.
8-التعامل مع زملاء العمل كفريق عمل، يكمل بعضه البعض، لزيادة إنتاجية العمل.
9-عدم رفع الصوت داخل مؤسسة العمل، لمنع ازعاج غيرك يقوم ببعض المهام المكلف بها.
10-التعامل باحترام وتقدير لكافة العمال داخل المؤسسة بدايةً من عامل النظافة إلى رئيس المؤسسة.
11-تجنب إدخال المشاكل الشخصية في العمل، والعكس.
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