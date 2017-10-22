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11 نصيحة لإنجاز العمل دون الشعور بالملل ‎

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مصراوي Masrawy

11 نصيحة لإنجاز العمل دون الشعور بالملل ‎

04:03 م الأحد 22 أكتوبر 2017

11 نصيحة لإنجاز العمل دون الشعور بالملل ‎

11 نصائح لإنجاز العمل وعدم الشعور بالملل داخل الم

كتبت - هدير غيث:

قال حسام علي صالح، استشاري تنمية الموارد البشرية، أن هناك مجموعة من النصائح على الموظف اتباعها من أجل عدم الشعور بملل العمل والرغبة في استكمال اليوم الوظيفي، وهي:

1-إختيار الدور الوظيفي المفضل لك من البداية.

2-تنظيم الوقت في أداء المهام الوظيفية.

3-الالتزام بمهام العمل في وقت دوامه فقط، وليس العمل بعد وقته من خلال الهاتف أو الجهاز الإلكتروني.

4-تقسيم المهام التي يستوجب عليك انهائها خلال اليوم.

5-أخذ قسط من الراحة بعد إنجاز بعض الأعمال.

6-تغيير الروتين اليومي في تنفيذ الواجبات الوظيفية، لتجنب الملل.

7-التعامل الجيد مع المدير، لتجنب المضايقات والخلافات.

8-التعامل مع زملاء العمل كفريق عمل، يكمل بعضه البعض، لزيادة إنتاجية العمل.

9-عدم رفع الصوت داخل مؤسسة العمل، لمنع ازعاج غيرك يقوم ببعض المهام المكلف بها.

10-التعامل باحترام وتقدير لكافة العمال داخل المؤسسة بدايةً من عامل النظافة إلى رئيس المؤسسة.

11-تجنب إدخال المشاكل الشخصية في العمل، والعكس.

 

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مصراوي Masrawy

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