بالخرائط.. طرح 24 ألف قطعة أرض إسكان اجتماعي بـ8 مدن

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن أماكن وعدد قطع الأرض للمرحلة التكميلية التي تتضمن 43 ألف قطعة أرض "إسكان اجتماعي- إسكان متميز- إسكان أكثر تميزًا"، وذلك للحاجزين بالمرحلة الأولى، التي تم خلالها طرح 24024 قطعة أرض سكنية في الفترة من 6 وحتى 29 أغسطس 2017، ولم يوفقوا في الحصول على قطعة الأرض عن طريق القرعة العلنية، التي بدأ إجراؤها بـ22 أكتوبر الجاري، ولم يسحبوا مبلغ جدية الحجز.

وسيتم طرح 24 ألف و333 قطعة أرض، ضمن أراضي الإسكان الاجتماعي، والتى تتضمن 2291 قطعة بمدينة بدر، بمنطقة شمال الامتداد الشرقي للمدينة بمساحات 276 متر.

وفي مدينة العاشر من رمضان يوجد 3457 قطعة أرض بالحي الـ43 و44.

ويوجد 10 آلاف قطعة بمدينة السادات بمنطقة حي الكوثر والنرجس، بمساحة تصل إلى 209 متر. بينما يتواجد في مدينة برج العرب الجديدة، 3208 قطعة بالحي السادس المجاورة الأولى، والحي الثامن المجاورة الأولى، وجنوب الحي السادس، بمساحات تصل إلى 267 متر.

وفي مدينة بني السويف الجديدة يوجد 2030 قطعة، بمنطقة الوصلة العرضية الشمالية بمساحات تصل إلى 209 متر. أما مدينة طيبة الجديدة ستشهد طرح 916 قطعة، بمنطقة عمارات الإسكان الاجتماعي، ضمن المرحلة الثانية بمنطقة 620 فدان.

وتم طرح 84 قطعة بمدينة الفيوم الجديدة، في منطقة الامتداد شمال الكتلة السكنية، بمساحة تصل إلى 209 متر. كما تشهد مدينة قنا الجديدة طرح 2347 قطعة أرض، بغرب المدينة بمنطقة أ و، ب، ج.