غدًا.. مؤتمر لتطوير التعليم بـ"الوزراء"

كتبت- ياسمين محمد:

ينظم صندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء، مؤتمر ختام المشروع الخاص بمجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بالفيوم، أحد المشروعات القومية التابعة للصندوق، وذلك تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.

ويعقد المؤتمر، غدا الاثنين، بأحد فنادق القاهرة، ومن المقرر أن تبدأ فعالياته الساعة العاشرة والنصف صباحاً وتمتد حتى الثالثة عصراً.

يشارك في المؤتمر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، الدكتور عبد الوهاب الغندور الأمين العام لصندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء، الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم، السفير الإيطالي بالقاهرة جيامباولو كانتيني، بالإضافة إلى عدد من الأساتذة والخبراء المهتمين بالتعليم الفني والتكنولوجي في مصر، وبمشاركة ممثلين عن المؤسسات الصناعية الكبرى التي تتعاون مع المجمع في التدريب العملي للطلاب.

وقال الدكتور عبد الوهاب الغندور الأمين العام لصندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء، إن المؤتمر يهدف إلى عرض مراحل تنفيذ المشروع وأهم التحديات التي واجهها خلال مدة تنفيذه في الفترة من 1 نوفمبر 2010 وحتى نهاية شهر أكتوبر 2017، إضافة إلى التعريف بأهم الدروس المستفادة منه وعرض الخطوات التي قام بها صندوق تطوير التعليم لضمان استدامة مخرجاته.

وأضاف في البيان الصحفي الصادر عن الصندوق، اليوم الأحد، أن المجمع تم إنشائه بالشراكة مع جمهورية إيطاليا من خلال برنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية من أجل التنمية، موضحًا أنه يضم ثلاث مراحل دراسية وهي المدرسة الثانوية الفنية والكلية التكنولوجية المتوسطة والكلية التكنولوجية المتقدمة.

وأشار الغندور إلى أن المجمع استقبل الدفعة الأولى من الطلاب بالمدرسة الثانوية الفنية في أكتوبر 2012، وقام بتخريج الدفعة الثالثة من المدرسة الثانوية الفنية والدفعة الأولى من الكلية التكنولوجية المتوسطة في العام الدراسي 2016/2017.

وأوضح أن المشروع يهدف إلى إنشاء نموذج رائد في مجالي التعليم الفني والتكنولوجي؛ لإمداد سوق العمل المحلي والإقليمي والأوروبي بالعمالة الفنية المدربة على أحدث النظم التكنولوجية الحديثة.