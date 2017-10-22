"تنشيط السياحة": مصر استقبلت ٨٠٠ ألف سائح ألماني خلال الـ9 أشهر الماضية

كتب- مصطفى المنشاوي:

قال هشام الدميري، رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن مصر استقبلت ما يزيد عن٨٠٠ ألف سائح ألماني في الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مشيرًا إلى أنه في حال الاستمرار بنفس معدلات البيع، فإنه من المتوقع تجاوز المليون سائح ألماني بنهاية العام الجاري.

وأضاف الدميري، في بيان له اليوم، أن ذلك أعلى رقم سجلته السياحة الألمانية إلى مصر منذ ٢٠١١، مضيفًا أن مصر تولي اهتماما كبيرًا بالسوق الألماني الذي يعد من أعلى وأقدم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر.

وقال الدميري، إن السوق الألمانية من الأسواق التي توليها مصر اهتمامًا في الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن المشكلة الأساسية بالنسبة لزيادة الحركة من تلك الأسواق هي الطيران والاعتماد الكامل علي الطيران المنتظم، الذي لا يتناسب مع تنامي الطلب على المقصد المصري من هذه الأسواق، لذلك تقوم الدولة الآن بتشجيع الشركات الخاصة لتشغيل الطيران منخفض التكاليف أوالعارض من هذه الأسواق.

وأضاف رئيس هيئة تنشيط السياحة، أن الطيران العارض بدأ بالفعل من السوق الصيني و الياباني، لافتا إلى أنه يتمنى تطبيق منظومة الطيران العارض في العديد من الدول الآسيوية، خاصة أن السوق الصينى من الأسواق الواعدة التي حققت هذا العام معدلات مرتفعة مقارنة بالأعوام السابقة.

وأوضح الدميري، أن أول رحلة طيران عارض من السوق الياباني إلى مدينة الأقصر ستنطلق الشهر الجاري، بواقع رحلة أسبوعيا، بالإضافة إلى رحلة أسبوعيًا من اليابان إلى القاهرة إبتداء من الأسبوع المقبل.

كما أوضح أن هيئة تنشيط السياحة، تنتهج نهجًا جديدًا من حيث التنوع في الأسواق المصدرة للسياحة، حيث أن هناك العديد من الأسواق الواعدة بالنسبة للمقصد السياحي المصري مثل السوق الأوكراني والتشيكي والهندي، التي حققت نموًا كبيرًا في الفترة الأخيرة إضافة إلى الأسواق الآسيوية.