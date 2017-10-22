أمين الدعوة بـ"الأزهر": إطلاق شائعات تضر بالأمن القومي حرام شرعا

كتب- محمود مصطفى:

قال الشيخ محمد زكي، الأمين العام للجنة العليا للدعوة بالأزهر، إن إطلاق الشائعات التي تضر بالأمن القومي حرام شرعا.

وأضاف زكي، في تصريح لمصراوي الأحد، أن ترديد الشائعات تلبيس وتدليس وكذب، وإفتراء وزور، ففي الحديث "إن العبد ليتكلم بالكلمة من غضب الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا".

وأشار زكي إلى أن الله تعالى وصف الكاذبين بالفاسقين، كما سمى إبليس بذلك فقال تعالى "كان من الجن ففسق عن أمر ربه"، وقال أيضا: "يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين".

ولفت إلى أن ينبغي على المجتمع كله أفرادا وجماعات ومؤسسات وهيئات ألا يلتفتوا إلى الكذابين، وأن يردوا الأمر إلى أهل الاختصاص، والله تعالى يقول "إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخواف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم".

ونوه أمين لجنة الدعوة بالأزهر، إلى أنه يجب أن يكون للمجتمع حصانة تمنعه أن ينساق خلف مرددي الشائعات.