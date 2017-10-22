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رئيس برشلونة: ميسي سيُجدد مدى الحياة

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رئيس برشلونة: ميسي سيُجدد مدى الحياة رئيس برشلونة: ميسي سيُجدد مدى الحياة

التحرير

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طمأن جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الاسباني جماهير الفريق، أن النادي الكاتالوني يستعد لتقديم عقد للأرجنتيني ليونيل ميسي، الهداف  التاريخي للبلوجرانا، يمتد لمدى الحياة وهو نفس ما قام به النادي مع الاسباني أندريس إنييستا، قائد الفريق.

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 وأجاب رئيس النادي على سؤال أحد الأعضاء خلال الجمعية العمومية السابقة، بخصوص ميسي، مؤكدًا أنه تم التوصل لاتفاق وتوقيع العقود مع الممثلين القانونيين للاعب الأرجنتيني وأن صورة ميسي وهو يوقع على العقود ستظهر قريبًا.
  
وفي نفس السياق قال أوسكار جراو، المدير التنفيذي للنادي: «ميسي جدد عقده لأربع سنوات، وسنعرض عليه عقد آخر مدى الحياة».
 
و أعرب جراو، عن رغبة الإدارة أن يشغل ميسي منصب سفير النادي عبر العالم، وذلك عقب إعلان اعتزاله اللعب رسميا، مثلما حدث مع البرازيلي رونالدينيو.
 
ويُعد ميسي هو الهداف التاريخي لنادي اقليم كاتالونيا بتسجيله 522 هدفًا خلال مسيرته مع برشلونة حتى الآن، مُحققًا 31 بطولة.
 
كما ساهم الأرجنتيني حتى الآن في تصدر برشلونة للدوري بتسجيله 11 هدفا الجولات الـ8 الأولى، كما حقق الفريق العلامة الكاملة في دوري الأبطال مرور 3 جولات، سجل خلالهم البرغوث الأرجنتيني 3 أهداف بمُعدل هدف في المٌباراة.
 
وكان القلق قد انتاب جمهور برشلونة، لانتهاء عقد ميسي بنهاية الموسم الحالي، مع عدم إعلان إدارة برشلونة عن تجديد عقد اللاعب الأرجنتيني حتى الآن، مع ظهور تقارير صحفية عالمية تؤكد رغبة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في التعاقد مع اللاعب بأي ثمن.
 
 
 

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التحرير

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