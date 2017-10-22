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تعرف على هدافي دوري الأبطال مُنذ بداية الألفية

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تعرف على هدافي دوري الأبطال مُنذ بداية الألفية تعرف على هدافي دوري الأبطال مُنذ بداية الألفية

التحرير

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يتصدر الفرنسي ذو الأصول التونسية وسام بن يدر، لاعب نادي اشبيلية الاسباني ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي بـرصيد 6 أهداف، متفوقا على كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو والانجليزي هاري كين بفارق هدف.
 
ويمتلك أربعة لاعبين 4 أهداف في رصيدهم، هم ثُنائي ليفربول، المصري محمد صلاح و البرازيلي فيرمنيو بالإضافة لإديسون كافاني مُهاجم باريس سان جيرمان و سكوت سينكلير لاعب سيلتيك.
 
ويستعرض لكم «الفرسان» هدافي دوري الأبطال مُنذ بداية الألفية..
 
2001: راؤول جوانزاليس (ريال مدريد) 7 أهداف
 
2002: رود فان نيستلروي (مانشستر يونايتد) 10 أهداف
 
2003: رود فان نيستلروي (مانشستر يونايتد) 12 أهداف
 
2004: فيرناندو موريانتس (موناكو) 9 أهداف
 
2005: رود فان نيستلروي (مانشستر يونايتد) 8أهداف
 
2006: اندري شيفتشنكو (ميلان)9 أهداف
 
2007: كاكا (ميلان) 10 أهداف
 
2008: كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) 8 أهداف
 
2009: ميسي (برشلونة) 9 أهداف
 
2010: ميسي (برشلونة) 8 أهداف
 
2011: ميسي (برشلونة) 12 أهداف
 
2012: ميسي (برشلونة) 14 أهداف
 
2013: كريستيانو رونالدو (ريال مدريد) 12 هدف
 
2014: كريستيانو رونالدو (ريال مدريد) 17 هدف

2015: ميسي، رونالدو، نيمار (10 أهداف)
 
2016: كريستيانو رونالدو (ريال مدريد) 16 هدف
 
2017: كريستيانو رونالدو (ريال مدريد) 12 هدف
 
ويُعد البرتغالي رونالدو هو الأكثر حصدًا للقب الهداف، برصيد 6 مرات، يليه الأرجنتيني ميسي بـ5 مرات.
 

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التحرير

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