تعرف على هدافي دوري الأبطال مُنذ بداية الألفية

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يتصدر الفرنسي ذو الأصول التونسية وسام بن يدر، لاعب نادي اشبيلية الاسباني ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي بـرصيد 6 أهداف، متفوقا على كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو والانجليزي هاري كين بفارق هدف.
ويمتلك أربعة لاعبين 4 أهداف في رصيدهم، هم ثُنائي ليفربول، المصري محمد صلاح و البرازيلي فيرمنيو بالإضافة لإديسون كافاني مُهاجم باريس سان جيرمان و سكوت سينكلير لاعب سيلتيك.
ويستعرض لكم «الفرسان» هدافي دوري الأبطال مُنذ بداية الألفية..
2001: راؤول جوانزاليس (ريال مدريد) 7 أهداف
2002: رود فان نيستلروي (مانشستر يونايتد) 10 أهداف
2003: رود فان نيستلروي (مانشستر يونايتد) 12 أهداف
2004: فيرناندو موريانتس (موناكو) 9 أهداف
2005: رود فان نيستلروي (مانشستر يونايتد) 8أهداف
2006: اندري شيفتشنكو (ميلان)9 أهداف
2007: كاكا (ميلان) 10 أهداف
2008: كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) 8 أهداف
2009: ميسي (برشلونة) 9 أهداف
2010: ميسي (برشلونة) 8 أهداف
2011: ميسي (برشلونة) 12 أهداف
2012: ميسي (برشلونة) 14 أهداف
2013: كريستيانو رونالدو (ريال مدريد) 12 هدف
2014: كريستيانو رونالدو (ريال مدريد) 17 هدف
2015: ميسي، رونالدو، نيمار (10 أهداف)
2016: كريستيانو رونالدو (ريال مدريد) 16 هدف
2017: كريستيانو رونالدو (ريال مدريد) 12 هدف
ويُعد البرتغالي رونالدو هو الأكثر حصدًا للقب الهداف، برصيد 6 مرات، يليه الأرجنتيني ميسي بـ5 مرات.