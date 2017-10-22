الجبير وتيلرسون يبحثان "خطر إيران" والمليشيات الموالية لها
الجبير وتيلرسون يبحثان "خطر إيران" والمليشيات الموالية لها
03:47 م الأحد 22 أكتوبر 2017
وزير الخارجية السعودي عادل الجبير
القاهرة- (مصراوي):
منح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ونظيره الأمريكي ريكس تيلرسون ما أسموه "خطر إيران" الأولوية في المباحثات التي جمعتهما اليوم الأحد.
وقال تيلرسون، في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المحادثات، إنهم بحثا سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران، كما تناولا خطر إيران والمليشيات الموالية لها، وتدخلها في سوريا.
وجاء هذا المؤتمر بعد لقاء جمع الملك سلمان بن عبد العزيز في مكتبه بقصر اليمامة في العاصمة الرياض، اليوم الأحد، مع تيلرسون، الذي وصل إلى السعودية أمس، في مستهل جولة خارجية تشمل خمس دول بينها قطر، ويبحث خلالها عدة مواضيع بينها الأزمة الخليجية.
وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، وآفاق التعاون بين البلدين، وبحث تطورات الأحداث في المنطقة.
وتعد هذه أول زيارة لتيلرسون إلى الرياض بعد إعلان الرئيس دونالد ترمب استراتيجيته الجديدة تجاه إيران يوم 13 أكتوبر الجاري، والتي أعلنت المملكة ترحيبها بها.
وقالت وكالة الأسوشيتيد برس الإخبارية إن تيلرسون يتوجه إلى الشرق الأوسط، على أمل عقد تحالف بين السعودية والعراق، وإغلاق أبواب العالم العربي في وجه إيران، والتوصل إلى سبل لإنهاء الأزمة الخليجية التي أوشكت على دخول الشهر الخامس.
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