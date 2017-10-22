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الجبير وتيلرسون يبحثان "خطر إيران" والمليشيات الموالية لها

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مصراوي Masrawy

الجبير وتيلرسون يبحثان "خطر إيران" والمليشيات الموالية لها

03:47 م الأحد 22 أكتوبر 2017

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير

القاهرة- (مصراوي):

منح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ونظيره الأمريكي ريكس تيلرسون ما أسموه "خطر إيران" الأولوية في المباحثات التي جمعتهما اليوم الأحد.

وقال تيلرسون، في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المحادثات، إنهم بحثا سياسة الرئيس الأمريكي دونالد تجاه إيران، كما تناولا خطر إيران والمليشيات الموالية لها، وتدخلها في سوريا.

وجاء هذا المؤتمر بعد لقاء جمع الملك سلمان بن عبد العزيز في مكتبه بقصر اليمامة في العاصمة الرياض، اليوم الأحد، مع تيلرسون، الذي وصل إلى أمس، في مستهل جولة خارجية تشمل خمس دول بينها قطر، ويبحث خلالها عدة مواضيع بينها الأزمة الخليجية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، وآفاق التعاون بين البلدين، وبحث تطورات الأحداث في المنطقة.

وتعد هذه أول زيارة لتيلرسون إلى الرياض بعد إعلان الرئيس دونالد ترمب استراتيجيته الجديدة تجاه إيران يوم 13 أكتوبر الجاري، والتي أعلنت المملكة ترحيبها بها.

وقالت وكالة الأسوشيتيد برس إن تيلرسون يتوجه إلى الشرق الأوسط، على أمل عقد تحالف بين السعودية والعراق، وإغلاق أبواب العالم العربي في وجه إيران، والتوصل إلى سبل لإنهاء الأزمة الخليجية التي أوشكت على دخول الشهر الخامس.

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