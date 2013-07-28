خبراء يحذرون من وجود ثغرة أمنية في ويندوز ميديا بلاير

حذر خبراء المكتب الاتحادي لأمان تقنية المعلومات من ثغرة أمنية جديدة في الأداة الإضافية لبرنامج ويندوز ميديا بلاير.

ويمكن أن يستغل القراصنة هذه الثغرة الأمنية عن طريق أحد مواقع الويب الخبيثة من أجل الوصول إلى مواقع الإنترنت الأخرى المفتوحة، مثل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو شبكات التواصل الاجتماعي. ونظراً لعدم توافر تحديث أمني لسد هذه الثغرة الأمنية حتى الآن، ينبغي على المستخدم تعطيل هذه الأداة الإضافية في متصفح الإنترنت.

> ويمكن القيام بذلك في متصفح فايرفوكس من خلال النقر على الأدوات «Tools» و «Add-ons» و «Plugins».

وعند استعمال متصفح إنترنت إكسبلورر يتعين على المستخدم استدعاء الأدوات «Tools» أولاً، ثم النقر على بند التحكم في البرامج الإضافية «Manage Add-ons».

وبعد ذلك يظهر في المتصفحين قائمة بجميع الأدوات الإضافية المثبتة، والتي يمكن تشغيلها وتعطيلها.

> ويتمكن المستخدم في متصفح جوجل كروم من تعطيل الأدوات الإضافية بالكامل وليس كل أداة على حدة عن طريق بند الإعدادات المتقدمة «Advanced settings».

كما أن وظيفة «Click-to-Play» يمكن أن توفر حلاً وسطاً، حيث يقوم متصفح كروم في كل موقع إنترنت بالاستفسار من المستخدم قبل تشغيل الأداة الإضافية.