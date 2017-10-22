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الجبير وتيلرسون يبحثان أزمة قطر ومواجهة الإرهاب

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مصراوي Masrawy

الجبير وتيلرسون يبحثان أزمة قطر ومواجهة الإرهاب

03:41 م الأحد 22 أكتوبر 2017

الجبير وتيلرسون يبحثان أزمة قطر ومواجهة الإرهاب

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير

القاهرة- (مصراوي):

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، إنه بحث مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون أزمة قطر، ومواجهة الإرهاب خلال المباحثات التي جمعتهما اليوم، الأحد، في الرياض.

جاء هذا المؤتمر بعد لقاء جمع الملك سلمان بن عبد العزيز في مكتبه بقصر اليمامة في العاصمة الرياض، اليوم، تيلرسون، الذي وصل إلى أمس، في مستهل جولة خارجية تشمل خمس دول بينها قطر، ويبحث خلالها عدة مواضيع بينها الأزمة الخليجية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، وآفاق التعاون بين البلدين، وبحث تطورات الأحداث في المنطقة.

وتعد هذه أول زيارة لتيلرسون إلى الرياض بعد إعلان الرئيس دونالد ترمب استراتيجيته الجديدة تجاه إيران يوم 13 أكتوبر الجاري، والتي أعلنت المملكة ترحيبها بها.

وقالت وكالة الأسوشيتيد برس إن تيلرسون يتوجه إلى الشرق الأوسط، على أمل عقد تحالف بين السعودية والعراق، وإغلاق أبواب العالم العربي في وجه إيران، والتوصل إلى سبل لإنهاء الأزمة الخليجية التي أوشكت على دخول الشهر الخامس.

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مصراوي Masrawy

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