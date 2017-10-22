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الزراعة: مجابهة متبقيات المبيدات سبب رفع الحظر عن تصدير الحاصلات

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مصراوي Masrawy

الزراعة: مجابهة متبقيات المبيدات سبب رفع الحظر عن تصدير الحاصلات

03:33 م الأحد 22 أكتوبر 2017

الزراعة: مجابهة متبقيات المبيدات سبب رفع الحظر عن تصدير الحاصلات

وزارة الزراعة

كتب-أحمد مسعد:

قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة نجحت في تخطي أزمة حظر الصادرات الزراعية المصرية لدول الخليج العربي من خلال التواصل المباشر مع الجهات المختصة بالحجر الزراعي أو التنسيق مع المجلس التصدير للحاصلات الزراعية وجمعية "هيا".

وأضاف عبد الدايم، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن الوفود المصرية التي جابت المنطقة العربية ودول الخليج اتفقت على آليات التصدير من خلال الجهات المختصة التابعة لوزارة الزراعة ورفض استيراد أي حاصلات من أشخاص أو شركات، موضحًا أن الوزارة عملت على مجابهة متبقيات المبيدات من خلال إعادة التأهيل وعمل ورشات تدريب للعاملين بقطاع الحجر الزراعة ولجان المبيدات.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن الإجراءت المشددة التي إتخذتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اعتمدت على محورين: "مواجهة متبقيات المبيدات والحد من خطورتها بالتعاون مع المجلس التصديري، والمحور الثاني توحيد الإجراءت وبرتكولات الفحص والتفتيش بالتنسيق بين الجهات المعنية والحجر الزراعي".​

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مصراوي Masrawy

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