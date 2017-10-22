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دقيقة حداد على أرواح "حادث الواحات" في جامعة بني سويف

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مصراوي Masrawy

دقيقة حداد على أرواح "حادث الواحات" في جامعة بني سويف

03:42 م الأحد 22 أكتوبر 2017

رئيس جامعة بني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

أعلن الدكتور علاء عبدالحليم رئيس جامعة بني سويف، الوقوف دقيقة حداد بجميع محاضرات الكليات، اليوم الأحد، على أرواح شهداء قوات الشرطة، عقب حادث الواحات الإرهابي.

وقال رئيس جامعة بني سويف خلال تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إن مثل هذه العمليات الإرهابية، بما تحمله من غدر وخسة، لن تثني شعب العظيم من مواصلة مسيرته نحو المستقبل الأفضل، ولن تخيف أبناء مصر البواسل من جنود الجيش والشرطة الذين أقسموا أن يقدموا كل ما هو غالٍ ونفيس للدفاع عن وطنهم، وأن يضحوا بأرواحهم حماية وفداءً لبلدهم وشعبهم الأبي.

وأضاف عبدالحليم، أن محاضرات الكليات بدأت جميعها بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن، التزامًا بتعليمات الجامعة في هذا الشأن، لافتًا إلى أن جميع كليات الجامعة تقف خلف القوات المسلحة والشرطة في مواجهتها لهذا الإرهاب الغاشم، مؤكدًا ضرورة ملاحقة العناصر الإرهابية والتصدي بقوة وحسم لهذه الفئة المارقة التي لا تريد الخير لبلدنا الحبيبة مصر.

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