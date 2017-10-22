مصدر: "الوزراء" وافق على "اللائحة الطلابية" وأحالها لمجلس الدولة

كتبت- داليا شبل:

أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن مجلس الوزراء وافق في جلسته المنعقدة، الأربعاء الماضي، على مشروع اللائحة الطلابية، المقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال المصدر- في تصريحات خاصة لمصراوي، الأحد، إن مجلس الوزراء أحال اللائحة بعد الموافقة عليها إلى مجلس الدولة لمراجعتها وإقرار العمل بها.

وتابع: "فور إقرار اللائحة الطلابية من مجلس الدولة، ستقوم الوزارة بإرسال نسخة منها إلى كافة الجامعات للإطلاع عليها، على أن تقوم كل جامعة بتشكيل اللجان الانتخابية الخاصة بها، ومن ثم الإعلان عن فتح باب الترشح أمام الطلاب الراغبين في رئاسة الاتحادات".

وعن موعد إجراء الانتخابات الطلابية، قال المصدر، إن الانتخابات ستجرى في نوفمبر القادم، على مستوى الجامعات المصرية، وسيتم السماح للطلاب بوضع اللافتات الإعلانية لهم قبل موعد إجراء الانتخابات بأسبوع، طبقا للقواعد التي ستقررها اللائحة الطلابية.​