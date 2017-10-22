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رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" غدًا

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" غدًا

03:45 م الأحد 22 أكتوبر 2017

المهندس شريف إسماعيل

كتبت- داليا شبل:

يفتتح المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، غدًا الاثنين، فعاليات المؤتمر الثاني للجنة الفنية المتخصصة للتعليم والعلوم والتكنولوجيا التابعة للاتحاد الإفريقي على مستوى وزراء التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بالقارة الإفريقية.

يبحث المؤتمر برنامج السيكروترون الأفريقي، وهو مشروع علمي متعدد الأطراف ترعاه الأكاديمية الافريقية للعلوم لمساعدة دول القارة على تحقيق أهدافها في العلوم والتكنولوجيا.

كما يقدم البرنامج أفاقا للتعاون مع دول متقدمة مثل ألمانيا والمملكة المتحدة وغيرها من الدول المتقدمة في مجال العلوم والتكنولوجيا.

ويشار إلى أن المؤتمر استعرض في جلسته أمس، سبل التعاون العلمي والبحثي بين الأكاديمية الافريقية للعلوم والأكاديمية الملكية البريطانية للعلوم والتكنولوجيا والمؤسسات العلمية الأخرى في الدول المتقدمة. وطالب المؤتمر بالمزيد من التعاون بين دول الاتحاد الأفريقي في مجال العلوم والتكنولوجيا من أجل تحسين البيئة العلمية والبحثية في دول القارة.

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