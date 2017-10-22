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الحاكم العالم لأستراليا يغادر بعد زيارته الأولى للقاهرة

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مصراوي Masrawy

الحاكم العالم لأستراليا يغادر بعد زيارته الأولى للقاهرة

03:41 م الأحد 22 أكتوبر 2017

الحاكم العالم لأستراليا يغادر بعد زيارته الأولى للقاهرة

مطار القاهرة الدولي

كتب- طه عبيد:
غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، الحاكم العام لأستراليا "بيتر كوسجروف"، بعد زيارة للبلاد استغرقت 3 أيام هي الأولى منذ توليه الحكم، وحضر خلالها مراسم إحياء الذكرى الـ 75 لمعركة العلمين الثانية.

وأدان حاكم أستراليا "بيتر كوسجوف"، خلال كلمته التي ألقاها خلال المراسم، الحادث الإرهابي الذي شهدته ، أول أمس الجمعة، والذي راح ضحيته عدد من رجال الشرطة، معربًا عن خالص تعازيه لأسر الضحايا.

وقال "كوسجوف"، إن المراسم تمنحنا الفرصة للتفكير في الخسائر البشرية جراء الحرب، والتأمل في أهمية العمل معًا من أجل بناء مستقبل أكثر سلمًا.

وزار الحاكم العام لأستراليا وحرمه، منطقة الأهرامات خلال الزيارة، والتي تعد الأولى لمصر، مبدياً اهتمامًا كبيرًا، مستفهمًا عن كيفية بناء الأهرامات وعدد العمال الذين ساهموا في إنجاز هذا العمل الضخم.

كما حرص الحاكم الأسترالي وحرمه، خلال الزيارة، على التقاط الصور التذكارية بمنطقة البانوراما وأبو الهول، كما أعربا عن سعادتهما بزيارة الأهرامات وشغفهما بالحضارة.

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