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برلماني: وقف أحمد موسى " صحيح".. والإعلاميين في حاجة إلى معلومات

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مصراوي Masrawy

برلماني: وقف أحمد موسى " صحيح".. والإعلاميين في حاجة إلى معلومات

03:40 م الأحد 22 أكتوبر 2017

برلماني: وقف أحمد موسى

النائبة نشوى الديب

القاهرة- مصراوى:

رحبت عضو لجنة الإعلام بالبرلمان، النائبة نشوى الديب بقرار نقابة الإعلاميين بوقف المذيع أحمد موسى عن العمل، وقالت إن ما فعله "موسى" يستوجب مزيد من المساءلة والمحاسبة لما أرتكبه بإذاعة تسجيل مزعوم يسرد تفاصيل ماجرى في عملية الواحات البحرية.

وأضافت النائبة: "قرار نقابة الإعلاميين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام صائب 100%، ويجب فتح تحقيق قوي للوقوف على الأسباب التي دفعت موسى لإذاعة التسجيل بهذا الشكل، في الوقت الذي يعاني فيه كل المصريين من مشاعر الحزن والألم"، مشيرة إلى أن البرلمان أدى دوره في هذا الصدد بتجهيز وإعداد القوانين والتشريعات التي تضبط العمل الإعلامي، وأن تفعيل نصوص تلك القوانين باتت مهمة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وطالبت النائبة، الجهات والأطراف المعنية بالقضايا المثارة مؤخرًا بمد وتغذية الإعلام بالمعلومات الصحيحة، حتى لايقع البعض في أخطاء ويسبب حالة ذعر وبلبلة في المجتمع بنشر الأنباء غير الموثوقة، لافتة إلي ضرورة إصدار قانون حرية تداول المعلومات.

يشار إلى أن حمدي الكنيسي نقيب الإعلاميين، قد أعلن أن النقابة انتهت- خلال اجتماعها اليوم- إلى إيقاف الإعلامي أحمد موسى، عن العمل لحين انتهاء التحقيق معه، مع متابعة التصرف الجنائي في الواقعة أمام النيابة العامة، والخاصة بإذاعة تسريب قال إنه لجنود وضباط وزارة الداخلية الناجين من الحادث الإرهابي في الواحات أول أمس الجمعة.

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مصراوي Masrawy

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