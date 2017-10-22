"صناعة الإعلام" تناشد أعضائها الاعتماد على المصادر الرسمية والالتزام بها

كتب- مصطفى المنشاوي:

ناشدت غرفة صناعة الإعلام، الإعلام المصري الوطني ألا يسمح للإرهابين وإعلامهم والمتربصين بمصر بتحقيق مخططاتهم الإرهابية الخبيثة من خلال نشر معلومات غير دقيقة، أو تسجيلات صوتية غير موثقة لما تثيره من بلبلة وارتباك وتهز الثقة في أجهزة أمننا المتفاني في الدفاع عن أمن الوطن بدم وأرواح أبنائنا من الضباط والجنود.

وقالت الغرفة، في بيانها الصادر اليوم الأحد، إنها تهيب بأعضائها الاعتماد فقط على المصادر الرسمية والالتزام بها، مؤكدةً كامل ثقتها في أجهزتنا الأمنية وقدرتها على التصدي لتلك العمليات الإجرامية والتي مهما اشتدت لن تهز مصر وأمنها واستقرارها.

وتقدمت الغرفة، بخالص مواساتها لأسر الشهداء وتدعو الله أن يمن بالشفاء على المصابين من أبناء الشرطة وتؤكد أننا جميعًا على قلب رجل واحد لتحيا مصر آمنة مستمرة في طريق البناء.