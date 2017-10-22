تأجيل دعوى إلغاء قرار حجب موقع قناة الشرق لـ 5 نوفمبر
تأجيل دعوى إلغاء قرار حجب موقع قناة الشرق لـ 5 نوفمبر
03:43 م الأحد 22 أكتوبر 2017
مجلس الدولة
كتب- محمود الشوربجي:
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل دعوى أيمن نور بصفته صاحب قناة وموقع الشرق المطالبة بإلغاء القرار الصادر بحجب موقع قناة الشرق من مصر لجلسة ٥ نوفمبر المقبل.
اختصمت الدعوى رقم ٥٠٦٢٤ لسنة ٧١ ق، رئيس الوزراء ووزير الداخلية.
طالبت بإصدار حكم قضائي بإلغاء القرار الصادر بحجب موقع قناة الشرق من مصر.
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