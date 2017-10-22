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الجنايات تخلي سبيل 6 من رابطة "أولتراس أهلاوي" بتدابير احترازية

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مصراوي Masrawy

الجنايات تخلي سبيل 6 من رابطة "أولتراس أهلاوي" بتدابير احترازية

03:36 م الأحد 22 أكتوبر 2017

أرشيفية

كتب - عمرو علي:

قررت الدائرة 21 جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الأحد، إخلاء سبيل 6 من أعضاء رابطة "اولتراس أهلاوي" بتدابير احترازية، على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالدعوة للتظاهر في "ذكرى مذبحة بورسعيد".

وتولى المحامي عمرو محمد، الدفاع عن المتهمين خلال جلسة اليوم، وطالب بإخلاء سبيلهم لانتفاء ضرورة الحبس الاحتياطي.

كان قاضي المعارضات، قررت في وقت سابق إخلاء سبيل اثنين من المتهمين في القضية.

والمتهمون في القضية هم: محمد عبد الله، وأحمد إدريس، ومحمود عبد الدايم، وأحمد خالد، وسامح زيدان، ومحمود مصطفي، ومحمد حلمي، واحمد إبراهيم.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون (أولتراس أهلاوي)، والترويج بالقول والعلانية لهذه الجماعة وحيازة مفرقعات بالواسطة دون الحصول على ترخيص بذلك، والتحريض على التظاهر يوم ذكرى أحداث بورسعيد.

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