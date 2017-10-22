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تيلرسون: علاقتنا وثيقة مع كل أطراف الأزمة القطرية

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مصراوي Masrawy

تيلرسون: علاقتنا وثيقة مع كل أطراف الأزمة القطرية

03:43 م الأحد 22 أكتوبر 2017

تيلرسون: علاقتنا وثيقة مع كل أطراف الأزمة القطرية

ريكس تيلرسون

كتبت- هدى الشيمي:

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إن علاقات الولايات المتحدة مع كافة أطراف الأزمة الخليجية وثيقة.

وجاءت تصريحات تيلرسون في المؤتمر الصحفي الذي جمعه بنظيره السعودي عادل الجُبير، اليوم الأحد، في العاصمة الرياض.

جاء هذا المؤتمر بعد لقاء جمع الملك سلمان بن عبد العزيز في مكتبه بقصر اليمامة في العاصمة الرياض، اليوم، تيلرسون، الذي وصل إلى السعودية أمس، في مستهل جولة خارجية تشمل خمس دول بينها قطر، ويبحث خلالها عدة مواضيع بينها الأزمة الخليجية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، وآفاق التعاون بين البلدين، وبحث تطورات الأحداث في المنطقة.

وتعد هذه أول زيارة لتيلرسون إلى الرياض بعد إعلان الرئيس دونالد ترمب استراتيجيته الجديدة تجاه إيران يوم 13 أكتوبر الجاري، والتي أعلنت المملكة ترحيبها بها.

وكانت هيذر نويرت، المتحدثة باسم الخارجية الامريكية، قد قالت إن تيلرسون سيعمل على تشجيع أطراف الأزمة الخليجية على الجلوس وإجراء محادثات.

وقالت للصحفيين، الجمعة الماضي، إن وزير الخارجية الأمريكي يُعاني حالة من الإحباط لعدم العثور على حل للأزمة حتى الآن.

وأضافت: "على الرغم من أنّ الناس لم يولوه اهتماماً كبيراً في الآونة الأخيرة، عن خيبة الأمل من عدم تمكن الدول من حل أزمة دول مجلس التعاون الخليجي".

وتابعت " نأمل أن يجدوا حلاً لذلك. نأمل أن يجلسوا ويجروا محادثات، ولكن يبدو أنهم غير مستعدين لذلك بعد".

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