مشاهير علقوا على تسريبات «أحمد موسى».. «نجيب ساويرس» يدافع لهذا السبب

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حالة واسعة من الجدل أثارها الإعلامي "أحمد موسى"، أمس السبت، من خلال حلقة برنامجه "على مسئوليتي" عبر فضائية "صدى البلد"، وذلك عقب إذاعته تسريبات صوتية لحادث الواحات الإرهابي الذي وقع يوم الجمعة الماضي، وجاءت التسريبات المنسوبة لأحد الناجين من الحادث الذي أدى لاستشهاد وإصابة عدد من رجال الشرطة، صادمة للكثيرين، ونفتها وزارة الداخلية في بيان لها، موضحة أن تلك التسريبات غير معلوم مصدرها وتحمل في طياتها تفاصيل غير واقعية لا تمت للحقيقة بصلة، وتهدف لإثارة البلبلة والإحباطأ.

وعلق عدد من المشاهير على إذاعة "موسى" لتلك التسريبات، وهو الأمر الذي اعتبره البعض خطأ إعلاميا فادحا، في حين كان للآخرين رأي آخر، ونستعرض فيما يلي عددا من المشاهير الذين علقوا على الواقعة..

1- عمرو أديب

من خلال حلقة برنامجه "كل يوم" عبر فضائية ON E، أمس، هاجم الإعلامي "عمرو أديب" زميله في المهنة، قائلًا: "إزاي نذيع حاجات مفبركة زي دي، والقانون بينظم الحاجات دي، يعني إحنا نقعد يوم كامل ساكتين، وفي الآخر نذيع تسجيل نقول ده للشهداء"، وأضاف: "إحنا أهنَّا نفسنا وشهداء الواحات بشكل قذر.. ودمنا راح هدر".

وتابع "أديب": "ليه منزلش فيديو والضباط بيتحايلوا على الإرهابيين عشان ميموتوهمش.. كملوا كسروا البلدـ أقسم بالله اتعرض عليا 5 فيديوهات وداعش بتموت من يتعاون مع الأمن، بيقسموهم اتنين ومردتش أعرضهم".



2- وائل الإبراشي

طالب الإعلامي "وائل الإبراشي" من خلال حلقة برنامجه "العاشرة مساءً"، أمس السبت، بفتح تحقيق في واقعة التسريبات التي أذاعها "موسى"، وقال "الإبراشي": "هذه التسريبات هدفها إهانة الشرطة وإحباط الشعب"، وأضاف: "مين الدنيء المنحط اللي سرب مكالمات الشهداء قبل دمهم ما يجف، هذه الأفعال تهين الشهداء ولا يجب السكوت عليها".



3- سامي عبد العزيز

علق الدكتور "سامي عبد العزيز"، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق، على تلك الواقعة ووصف تصرف "موسى" بـ"خطأ مهني فادح"، وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، أمس السبت، إن التسريبات التي نشرت لم تكن موثقة، ويحمل مضمونها هدفا خطيرا وهو فقدان الشعب للثقة في الشرطة، موضحًا أن الغياب الإعلامي التام أفسح الطريق للمغالطات والفبركة.



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4- نجيب ساويرس

عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، تجنب رجل الأعمال الشهير "نجيب ساويرس" مهاجمة "موسى"، وقال: "الحل في سرعة نشر الحقيقة بمرارتها وقسوتها وبيان أوجه الخلل ومعاقبة المسئول عنه وليس في نقد الشائعات والتسريبات التي سببها غياب الحقيقة"، وهو ما اعتبره عدد من نشطاء موقع "تويتر" تعاطفًا من "ساويرس" مع "موسى"، مما أثار هجومًا واسعًا ضده.

5- طارق سعدة

في تصريحات صحفية، أوضح "طارق سعدة"، عضو اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، أن ما قام به "موسى" تجاوز غير مقبول على الإطلاق، وقال: "لا يمكن وصف ما فعله أحمد موسى سوى بكلمة استهبال".