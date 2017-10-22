إصابة 3 عمال في انفجار محدود بنادي طنطا

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سُمع دوي انفجار داخل نادي طنطا الرياضي بمحافظة الغربية، اليوم الأحد.

وكشفت مصادر مسؤولة، أن انفجارا وقع أثناء عملية ضخ الغاز داخل حمام السباحة الصغير، مما أسفر عن إصابة 3 عمال.

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وانتقل العميد إيهاب عبد الحميد، مدير الحماية المدنية بالغربية، والرائد محمد صقر رئيس مباحث أول طنطا، وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى باقي منشآت النادي.

الدكتور محمد الشبيني، مدير مستشفى الطوارئ الجامعي، أكد أن العمال الثلاثة أصيبوا بحروق بنسبة 36٪، اثنان منهم في الوجه واليدين، والثالث في اليد، يخضعون للعلاج داخل المستشفى.