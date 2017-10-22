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أبو العينين: أحمد موسى سيظهر اليوم.. وسيعترف بغلطته على الهواء

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أبو العينين: أحمد موسى سيظهر اليوم.. وسيعترف بغلطته على الهواء أبو العينين: أحمد موسى سيظهر اليوم.. وسيعترف بغلطته على الهواء

التحرير

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أكد رجل الأعمال محمد أبو العينين مالك فضائية "صدى البلد"، على ظهور الإعلامي أحمد موسى ببرنامجه "على مسئوليتي" مساء اليوم الأحد، معلقًا: البرنامج طالع وبكامل قوته، وماعندناش مشكلة وهيظهر على الشاشة طبيعي جدا.

وأضاف أبو العينين في تصريحات خاصة لـ"التحرير" أنه ليس من حق نقابة الإعلاميين إصدار قرار بوقف موسى من الظهور على الشاشة، مؤكدًا، بحسب قوله، أن موسى "سيصلح غلطته بحلقة اليوم"، قائلًا: "موسى لم يذنب وارتكب خطأ طبيعيا جدا وهيصلحه النهارده، التسريب طلع متفبرك، هيقول إنه متفبرك وخلاص على كده".

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وقررت نقابة الإعلاميين اليوم الأحد إيقاف الإعلامي أحمد موسى عن العمل لحين انتهاء التحقيق معه، مع متابعة التصرف الجنائي في الواقعة أمام النيابة العامة.

وأذاع الإعلامى أحمد موسى، تسريبات صوتية عن معركة الواحات بين قوات الشرطة والإرهابيين، حيث يؤكد أحد الضباط أن الإرهابيين محترفون ويظهر جزءا مما حدث في المعركة. وقال «موسى»، خلال برنامج «على مسؤوليتى» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن قوات الأمن أول من أمس الجمعة، خاضت معركة كبيرة ضد الجماعات الإرهابية على طريق الواحات، مؤكدًا أن ما حدث ليس حادثا إرهابيا ولكن عملية عسكرية ضخمة تُديرها مخابرات دول.

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التحرير

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