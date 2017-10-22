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صحة أسيوط تنفي انتشار أمراض وبائية بين طلاب المدارس

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صحة أسيوط تنفي انتشار أمراض وبائية بين طلاب المدارس صحة أسيوط تنفي انتشار أمراض وبائية بين طلاب المدارس

التحرير

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كتب ـ محمد ممدوح:

نفى الدكتور محمد زين الدين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، صحة ما تردد عن انتقال أي أمراض وبائية بين طلاب المدارس، مشددا على أن مرض "الالتهاب السحائي" المصابة به تلميذة بمدرسة خاصة "غير مُعدي".

وأوضح "زين الدين"، أن الفحوصات الطبية لتي خضعت لها الطالبة "ت. م." بمستشفيي الحميات والجامعي بأسيوط، أثبتت سلبية العينة.

وأشار وزارة الصحة بأسيوط، إلى إنه تم متابعة الحالة الصحية للطلاب وهيئة التدريس والعاملين بالمدرسة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمدة 4 أيام متتالية، وإعطاء كافة المتواجدين بالمدرسة لعقار "ريمكتال"، وتنفيذ عمليات التعقيم لدورات المياه بالمدرسة.

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من جانبه، أكد الدكتور وحيد مصطفى، من الفريق الوقائي للمديرية، أنه تم تنظيم ندوات تثقيفية للطلاب والمعلمين بمدارس المحافظة، ونشر التوعية والثقافة الصحية، والتعرف على الأمراض المختلفة وطرق الوقاية منها، والحفاظ على الصحة العامة.

 

 

 

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التحرير

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