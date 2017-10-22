متحدو إعاقة عن غلق كباري مشاة في بنها: «الحكومة بتضحك علينا» (صور)

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أعرب أهالي مركز بنها بمحافظة القليوبية عن غضبهم؛ بسبب وضع مواسير حديدية في منتصف الكوبريين الرابطين بين الضفتين الغربية والشرقية بمنطقة الرياح التوفيقي.

الأول يربط بين عزبة الموالح والحرس الوطني، افتتح في شهر أغسطس الماضي، والثاني يربط بين منطقة الموالح وعزبة البرنس، تم إقامته لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وتعيق المواسير التي أوصت بها إدارة التوسع الأفقي والمشروعات التابعة لوزارة الموارد المائية والري، مرور متحدي الإعاقة مستخدمين الدراجات النارية والكراسي المتحركة.

يقول حاتم محمد، عامل بمدرسة بلال بن رباح الإعدادية بكفر الجزار، إن المحافظة أنشأت الكوبريين بتكلفة تجاوزت 20 مليون جنيه؛ لتسهيل حركة عبور ذوي الاحتياجات الخاصة، إلا أنهم فوجئوا بالمواسير.

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يضيف عبده عبد المقصود "متحدي إعاقة"، أنه مصاب بشلل، ويتحرك داخل مدينة بنها مستقلا دراجة نارية بثلاث عجلات، لافتًا بأنه فوجئ بالمواسير التي تتوسط جسم كوبري عزبة البرنس أثناء ذهابه إلى "سوق الإثنين" لشراء بعض المستلزمات "معرفتش أعدي.. الحكومة بتضحك علينا"، حسب وصفه.

يشير السيد حمص، عامل من متحدي الإعاقة بمدرسة الثورة الابتدائية، إلى أنه يعاني يوميًا أثناء عبوره كوبري الرياح القديم بسبب الزحام المروري، إضافة إلى طول المسافة نحو 23 كم يذهابا وإيابا من منزله إلى مقر عمله، لافتًا بأنهم تقدموا بعدة شكاوى لمجلس المدينة لإزالة المواسير الحديدية، لكن دون جدوى.

بدوره، يؤكد المهندس صارق عواد، وكيل وزارة الر بالقليوبية، أن الكباري أنشأت تحت مسمى "كوبري قدم ملاحي؛ لمرور المواطنين، مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة هندسية لدراسة أسباب وضع المواسير؛ لإنهاء تلك المشكلة، وذلك حرصا على راحة المواطنين.