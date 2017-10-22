النيابة الإدارية تحقق في مخالفات قرية "شباس الملح" بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قررت النيابة الإدارية بمدينة دسوق في كفر الشيخ، اليوم الأحد، فتح تحقيقًا في القضيتين رقم 730 لسنة 2017، و724 لسنة 2017، بشأن المخالفات الإدارية، الخاصة بالوحدة المحلية لقرية شباس الملح، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، والمتضمنة حدوث مجاملات واضحة لأحد أعضاء مجلس النواب، عن دائرة دسوق، وفق تقرير لجنة أثبت تلك المخالفات.

وكان علاء زعلوك المحامي تقدم بمذكرتين للنيابة الإدارية بمدينة دسوق، وإدارة الشؤون القانونية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، تضمنتا وجود مخالفات إدارية، ارتكبها مسؤولي الوحدة المحلية لقرية شباس الملح، مجاملة لأحد أعضاء مجلس النواب، مستندًا في ذلك لتقرير اللجنة المشكلة بقرار من محافظ الإقليم اللواء السيد نصر، رقم 22815، لفحص شكوى أهالي قرية محلة مالك بخصوص تلك المخالفات.

وبناء على مذكرتي هذا المحامي، قيدت المذكرة الأولى في هاتين القضيتين، برقم 730 لسنة 2017، والأخرى برقم 724 لسنة 2017، والأخيرة جاء قيدها وفق قرار اللواء حمدي الحشاش، مساعد محافظ كفر الشيخ، ورئيس مركز ومدينة دسوق، بإحالتها للنيابة الإدارية، بناء على تقرير إدارة الشئون القانونية بمجلس مدينة دسوق، الذي أثبت صحة، ما جاء بالمذكرة التي تقدم بها لتلك الإدارة بشأن مخالفات الوحدة المحلية لقرية شباس الملح.

وكشفت أوراق القضيتين، عن تقرير اللجنة المشكلة بقرار المحافظ السابق ذكره، بثبوت ارتكاب مسئولين بالوحدة المحلية لقرية شباس الملح، لمخالفات إدارية، فيما أوصت اللجنة بإحالة هذا التقرير، إلى إدارة الشئون القانونية بالمحافظة، لاتخاذ اللازم نحو التحقيق، فيما ورد به من مخالفات، ومخاطبة ديوان عام رئاسة الجمهورية، جهة ورورد الشكوى الأساسية، التي بناء عليها شكل المحافظ هذه اللجنة، بهذا التقرير.