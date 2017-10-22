ميناء غرب بورسعيد تستقبل 56 ألف طن قمح روسي

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأحد، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة "SBI PHOEPE"، القادمة من روسيا وترفع علم ليبريا، لتفريغ 56 ألف طن قمح بالميناء.

وأضافت في بيان لها، أنه جاري تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفينة، التي يبلغ طولها 200 متر والغاطس 12.6 متر من وإلى الميناء