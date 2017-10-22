ميناء غرب بورسعيد تستقبل 56 ألف طن قمح روسي
ميناء غرب بورسعيد تستقبل 56 ألف طن قمح روسي
03:17 م الأحد 22 أكتوبر 2017
ميناء بورسعيد
بورسعيد - طارق الرفاعي:
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأحد، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة "SBI PHOEPE"، القادمة من روسيا وترفع علم ليبريا، لتفريغ 56 ألف طن قمح بالميناء.
وأضافت في بيان لها، أنه جاري تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفينة، التي يبلغ طولها 200 متر والغاطس 12.6 متر من وإلى الميناء
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
مميش: 229 سفينة بحمولات 14.7 مليون طن عبرت قناة السويس في 4 أيام
-
موانئ بورسعيد تستقبل 17 سفينة حاويات وبضائع
-
مصرع رجل وفتاة في تصادم على طريق (بورسعيد - دمياط)
-
إصلاح ماسورة مياه شرب بحي الشرق ببورسعيد (صور)
إعلان
إعلان