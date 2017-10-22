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ميناء غرب بورسعيد تستقبل 56 ألف طن قمح روسي

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مصراوي Masrawy

ميناء غرب بورسعيد تستقبل 56 ألف طن قمح روسي

03:17 م الأحد 22 أكتوبر 2017

ميناء غرب بورسعيد تستقبل 56 ألف طن قمح روسي

ميناء بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأحد، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة "SBI PHOEPE"، القادمة من وترفع علم ليبريا، لتفريغ 56 ألف طن قمح بالميناء.

 

وأضافت في بيان لها، أنه جاري تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفينة، التي يبلغ طولها 200 متر والغاطس 12.6 متر من وإلى الميناء

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