والد الشهيد أحمد شوشة للإرهابيين: "إنتوا مرتزقة.. وكلنا مستعدين للشهادة"

كتب - فتحي سليمان:

وجه حافظ شوشة، والد الملازم أول أحمد حافظ ضابط العمليات الخاصة الذي استشهد في اشتباكات الواحات، مساء الجمعة، رسالة شديدة اللهجة إلى كل الإرهابيين قائلاً: "أنتوا شوية كفرة ومرتزقة.. وكلنا مستعدين للشهادة فداء للوطن".

وتابع والد الشهيد موجها كلامه للإرهابيين: "ده كفر اللي بتعملوه ده.. ازاي انتوا في سبيل الله وبتقتلوا حد موحد بالله وفينكم من كلام ربنا".

"وإحنا بنغسله كان رافع صباعه بالشهادة"، قالها والد الشهيد، قبل أن يضيف: ابني تخرج من كلية الشرطة في 2016 والتحق بقطاع العمليات الخاصة بناء على رغبته لأنه كان من أوائل دفعته و"طلع رقم واحد في فرقتين خدهم بمدرسة الصاعقة والعمليات الخاصة عشان كده اتأهل".

وأكد أن الشهيد كان يقضي كل وقته في التدريب، و"كانت أمنية حياته يدخل فرقة الإرهاب الدولي عشان كده كان بيتدرب كتير وطلع الأول في جميع الفرق التدريبية اللي بياخدها وكان مستعد يضرب نفسه بالنار لو خد التاني".

وتابع: "آخر حاجه كان ابني كاتبها في انستجرام هي "24 ساعة في الواحات واللي جاي أحلى"، مضيفا: "أحمد ضحك على أخته، عشان متقلقش عليه ومرضيش يقولها على المأمورية، وقال "أنا طالع مركز تدريب في الواحات متخافيش مفيش اشتباكات"، مشيراً إلى أن شقيقته تعد هي والدته: "أمه متوفية".

وعن تلقي الأسرة لنبأ استشهاد أحمد، قال حسام عمر زوج شقيقة الشهيد: "ناس في القطاع كلمونا وقالوا لنا إن أحمد استشهد يوم الجمعة بالليل وروحنا القطاع في سلامة عبد الرؤوف وملقناش جثته هناك والجثث استلمناها من مشرحة مستشفى الشرطة في مدينة نصر تاني يوم".

ونعى أحمد عم الشهيد، ابن أخيه قائلا لمصراوي: "جده كان بطل واتحاصر في المقاومة الشعبية في السويس عام 1973، وكل أسرته على أتم استعداد للشهادة والتضحية بأرواحهم فداءً للوطن".

كانت اشتباكات وقعت الجمعة الماضية بين قوات الشرطة ومجموعة إرهابية، في منطقة الكيلو 135 بطريق الواحات، أسفرت عن استشهاد 16 شرطيًا وإصابة 13 آخرين، ومقتل 15 إرهابيًا.