المؤبد لسائق قتل شخص وشرع في موت آخر أثناء مشاجرة بالبدرشين

كتب -أنس بنداري:

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، سائق، بالسجن المؤبد، على خلفية اتهامه بقتل زميله، وشرع في قتل آخر أثناء مشاجرة في منطقة البدرشين.

صدر الحكم برئاسة المستشار سيد البدوي أبو القاسم، وعضوية من المستشارين عبد المنعم عبدالستار، ومحمد أحمد الجندي، وسكرتارية سيد نجاح، ومحمد فريد.

تعود تفاصيل الواقعة للعام الماضي، كانت مشاجرة وقعت بين المتهم "محمد م. م."، 43 سنة، سائق، وزميله "عصام م. ع." مصاب، على خلافات بينهما، إذ تعدى الثاني على الأول بسلاح أبيض "مطواة" أصيب المتهم بإصابة بالغة فاستشاط غيظاً، على أثرها أحضر سلاحاً نارياً "بندقية خرطوش"، وأطلق منه وابلاً من الأعيرة النارية، بعشوائية، أدت إلى اصابة زميله، وقتل "سيد أحمد" أحد المارة.

كان قسم شرطة البدرشين تلقى بلاغا يفيد بوجود مشاجرة داخل موقف البدرشين بين سائقين أدت إلى وفاة شخص من المارة وإصابة سائق منهما، على الفور انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وألقت القبض على طرفي المشاجرة وتبين أن المتهم "محمد م. م."، قام بحمل سلاح ناري بدون ترخيص وأطلق منه وابلا من الأعيرة النارية أدت إلى قتل شخص واصابة آخر.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بحبس المتهم، وإحالته إلى المحاكمة الجنائية لمحاكمته، التي أصدرت حكمها السابق.