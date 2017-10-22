أخبار عاجلة

مساء الأنوار - الزمالك يذبح عجلا لفك النحس ونيبوشا يفكر في التعاقد مع لوكاس سيمون -
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الصحي الجديد -
"عبدالتواب" يكشف تفاصيل زيارة وفد وزارة الزراعة لإيطاليا -
جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة بـ 400 ألف جنيه -
تقرير للأمم المتحدة يحمّل الأسد مسؤولية هجوم الغاز في خان شيخون -
تيلرسون: الأسد سيتخلى عن منصبه في إطار عملية السلام -
اليونان تحصل على حزمة انقاذ إضافية بقيمة 800 مليون يورو -
مساء الأنوار - كواليس زيارة وزير الرياضة للنادي الأهلي قبل النهائي الإفريقي وموقف اتحاد الكرة -
طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين» -
محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

المؤبد لسائق قتل شخص وشرع في موت آخر أثناء مشاجرة بالبدرشين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

المؤبد لسائق قتل شخص وشرع في موت آخر أثناء مشاجرة بالبدرشين

03:20 م الأحد 22 أكتوبر 2017

المؤبد لسائق قتل شخص وشرع في موت آخر أثناء مشاجرة بالبدرشين

أرشيفية

كتب -أنس بنداري:

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، سائق، بالسجن المؤبد، على خلفية اتهامه بقتل زميله، وشرع في قتل آخر أثناء مشاجرة في منطقة البدرشين.

صدر الحكم برئاسة المستشار سيد البدوي أبو القاسم، وعضوية من المستشارين عبد المنعم عبدالستار، ومحمد أحمد الجندي، وسكرتارية سيد نجاح، ومحمد فريد.

تعود تفاصيل الواقعة للعام الماضي، كانت مشاجرة وقعت بين المتهم "محمد م. م."، 43 سنة، سائق، وزميله "عصام م. ع." مصاب، على خلافات بينهما، إذ تعدى الثاني على الأول بسلاح أبيض "مطواة" أصيب المتهم بإصابة بالغة فاستشاط غيظاً، على أثرها أحضر سلاحاً نارياً "بندقية خرطوش"، وأطلق منه وابلاً من الأعيرة النارية، بعشوائية، أدت إلى اصابة زميله، وقتل "سيد أحمد" أحد المارة.

كان قسم شرطة البدرشين تلقى بلاغا يفيد بوجود مشاجرة داخل موقف البدرشين بين سائقين أدت إلى وفاة شخص من المارة وإصابة سائق منهما، على الفور انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وألقت القبض على طرفي المشاجرة وتبين أن المتهم "محمد م. م."، قام بحمل سلاح ناري بدون ترخيص وأطلق منه وابلا من الأعيرة النارية أدت إلى قتل شخص واصابة آخر.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بحبس المتهم، وإحالته إلى المحاكمة الجنائية لمحاكمته، التي أصدرت حكمها السابق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تأجيل قضية المتهمين في قضية "رشوة وزارة الصحة" لجلسة 29 يناير

    أخبار

  • ضبط 8 أشخاص وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء بمنطقة المعادي

    أخبار

  • بسبب "ركنة عربية".. المشدد من 3 لـ7 سنوات لشقيقين قتلا "جزار" بالجيزة

    أخبار

  • تأجيل أولى جلسات محاكمة نجل ''مرسي'' بتهمة حيازة سلاح أبيض

    أخبار

إعلان

a9aef47747.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الصحي الجديد

الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الصحي الجديد

"عبدالتواب" يكشف تفاصيل زيارة وفد وزارة الزراعة لإيطاليا

"عبدالتواب" يكشف تفاصيل زيارة وفد وزارة الزراعة لإيطاليا

جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة بـ 400 ألف جنيه

جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة بـ 400 ألف جنيه

تقرير للأمم المتحدة يحمّل الأسد مسؤولية هجوم الغاز في خان شيخون

تقرير للأمم المتحدة يحمّل الأسد مسؤولية هجوم الغاز في خان شيخون