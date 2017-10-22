منازل مقلوبة الشكل و الأثاث.. ابتكارات للخروج عن المألوف

كتبت-هدير غيث:

يبدع مهندسوا البناء باستمرار في تصميم المنازل، مما جعلهم يقومون بإنشاء منازل وأبنية لم تكن تخطر بالبال، وذلك مثل المنزل المقلوب، وفقا لما ذكرته موقع "dw الألماني".

بنيت هذه المنازل بالمقلوب، إذ يكون قاعدة المنزل في الأعلى والسطح بالأسفل، فتجد الأثاث والمطابخ والأجهزة الكهربائية معلقاً في السقف، وتلقت اقبال الكثير من السياح من كل أنحاء العالم، مثل ألمانيا وأستراليا وأمريكا وغيرهم من البلدان.

ويتم تحديد سعر تذكرة دخول هذه المنازل حسب عدد الأفراد ويتراوح السعر من 7 إلى 20 يورو، وتخلق هذه الزيارة إحساساً بالتغيير والخروج من نمط الحياة اليومي.

تقع بعض هذه المنازل في أماكن متفرقة منها:

- منزل يقع في بولندا، وهو بمثابة متحف علمي، يهدف لدراسة الموروثات الشعبية "الفلكور الشعبي" في فن العمارة.

- آخر يقع بالقرب من مركز التعليم والترويج الإقليمي الذي افتتح عام2008، بهدف حماية تراث أسرتين كان يعيشان ببولندا".

- منزل قام ببنائه النحات الكندي دينيس أوبنهايم، ويمثل كنيسة لطرد الشر من المنطقة حولها.

- منزل في ولاية أورلاندو الأمريكية، يمكن دخوله والاستمتاع بجولة رباعية الأبعاد، باستخدام نظارة مخصصة، لمشاهدة جميع أرجاء المنزل المقلوب.