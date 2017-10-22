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منظمة الصحة العالمية تلغي تعيين رئيس زمبابوي سفيرا للنوايا الحسنة

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مصراوي Masrawy

منظمة الصحة العالمية تلغي تعيين رئيس زمبابوي سفيرا للنوايا الحسنة

03:24 م الأحد 22 أكتوبر 2017

منظمة الصحة العالمية تلغي تعيين رئيس زمبابوي سفيرا للنوايا الحسنة

رئيس زيمبابوي، روبرت موجابي

برلين - (د ب أ):

ردت منظمة الصحة العالمية بسرعة على غضب دولي بشأن تعيينها لرئيس زيمبابوي، روبرت موجابي كسفير للنوايا الحسنة، حيث ألغت المنصب بعد أقل من أسبوع من الإعلان عنه.

وكان تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، أول مدير عام إفريقي للمنظمة ومقرها جنيف قد أعلن عن تعيين موجابي، 93 عاما، في 18 أكتوبر.

وواجه مدير عام المنظمة انتقادات في أعقاب القرار من المجتمع الدولي وشخصيات عامة في زيمبابوي، حيث يتولى موجابي السلطة منذ 37 عاما ،ويواجه نظام الصحة العامة مشكلات.

وأضاف مدير عام المنظمة أمس السبت في بيان "لقد قررت إلغاء التعيين" قائلا إنه "فكر" في قراره.

وتابع مدير عام المنظمة "لقد استمعت بعناية لجميع الذين أعربوا عن مخاوفهم وسمعت القضايا المختلفة التي أثاروها".

وأضاف "لقد تشاورت أيضا مع حكومة زيمبابوي وتوصلنا إلى أن هذا القرار يمثل المصالح الافضل لمنظمة الصحة العالمية".

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