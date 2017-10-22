مصر تترأس اجتماع الدورة الـ 30 لمجلس وزراء النقل العرب

مصراوي:

ترأس الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، رئيس المكتب التنفيذي لوزراء النقل العرب، اجتماع الدورة 30 لمجلس وزراء النقل العرب، بحضور عدد من وزراء النقل العرب وممثلي الاتحادات والمنظمات العربية، إضافةً إلى وفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث استعرض وزراء النقل العرب مشروع جـدول أعمال الدورة 30 لمجلس وزراء النقل العرب المعتمد من مكتبه التنفيذي، والذي تم إقراره من قبل الوزراء والحضور.

وقال "عرفات"، خلال كلمته خلال اجتماع الدورة، إن مصر تعطي اهتمامًا كبيرًا بقطاع النقل، حيث تعمل على تطوير السكة الحديد والموانئ المصرية، والطرق والكباري وتنفيذ مشروعات مترو الأنفاق ومشروعات قطاع الطيران، مضيفًا أن المشاركة في هذا الاجتماع الوزاري الهام تأتي في ظل الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية لتطوير قطاع النقل.

ولفت "عرفات"، إلى أن اجتماعات المجلس تناولت بعض القضايا الهامة التي تتعلق بكافة وسائل النقل المختلفة، حيث تم بحث ودراسة إنشاء مركز بيئي عربي متخصص بالنقل المستدام، وبحث الدولية السادسة للاتحاد الدولي للنقل على الطرق والاتحاد العربي للنقل البري حول تحسين سلامة الطرق، وتسهيل التجارة في العالم العربي، فضلًا عن بحث إنشاء إطار عربي للتعاون بين الدول العربية للتحقيق في الحوادث البحرية، وإنشاء مركز عربي مستقل لتحقيقات الحوادث البحرية.

كما تم استعراض نتائج وتوصيات المؤتمر الدولي السادس للنقل البحري واللوجستيات "مارلوج 6"، وكذلك نتائج وتوصيات ورشة العمل التفاعلية حول المسئوولية والتعويض بالاتفاقيات الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية، ودراسة المتطلبات المستقبلية الخاصة بتموين السفن طبقًا للاتفاقيات الدولية وتطبيقها في الدول العربية، وإنشاء البوابة الإلكترونية العربة للنقل البحري.

وتم - أيضًا - بحث مشروع تعديل إتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم على نشاطات ومعدات مؤسسات النقل الجوي العربية لعام 1979، وبحث تفعيل التبادل التجاري بين الدول العربية عن طريق الصفقات المتكافئة، وتحديد موعد ومكان عقد الدورة (31) لمجلس وزراء النقل العرب والدورة (61) لمكتبة التنفيذي.

وأضاف وزير النقل، أن اجتماع المجلس شهد تفاهمًا عربياً في كثير من الرؤى ودعم النقل في مختلف المجالات وأن الاجتماعات تأتى في المقام الأول بهدف تنمية التعاون العربي في مجالات قطاع النقل.