منتخب المحليين يعتذر عن عدم المشاركة في بطولة أمم إفريقيا

التحرير

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كشف العميد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أنه تم إرسال خطابا رسميا إلى الاتحاد الأفريقي، يُفيد بالاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة الأمم الأفريقية للمحليين.

وقال سويلم في تصريحات خاصة لـ "التحرير"، إن ضيق الوقت يمنع اتحاد الكرة من تشكيل المنتخب الأوليمبي في الوقت الحالي، والذي كان سيشارك في البطولة، وبالتالي تقرر الاعتذار عن عدم المشاركة.

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وأضاف:" من الصعب استدعاء عددا من لاعبي الأندية الموجودين مع فرقهم بالدوري الممتاز أمثال أحمد أبو الفتوح من الزمالك وكريم نيدفيد وأكرم توفيق من الأهلي، بالإضافة إلى أن استدعاء بعض لاعبي الدرجة الثانية للمنتخب يعني احتمالية توقف المسابقات لتأجيل مباريات بعض الفرق المنضم لاعبين منها للمنتخب، وهو أمر صعب الحدوث، ولذا تقرر الاعتذار عن عدم المشاركة في البطولة، خاصة وأن المنتخب الأوليمبي لن يستعد بشكل قوي خلال شهرين فقط قبل انطلاقها".



وأتم المديرالتنفيذي للجبلاية تصريحاته قائلاً:" اتحاد الكرة سُيعلن بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المُقبلة عن الجهاز الفني الجديد للمنتخب الأوليمبي".