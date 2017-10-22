تأجيل قضية المتهمين في قضية "رشوة وزارة الصحة" لجلسة 29 يناير

كتب -أنس بنداري:

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمادة شكري، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة أحمد عبد النبي عفيفي، مستشار وزير الصحة السابق، وأيمن عبد الحكيم، موظف بالوزارة، في اتهامهما بتلقي رشوة 4 ملايين جنيه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة وزارة الصحة"، لجلسة 29 يناير.

وجاء قرار التأجيل، لتقديم المستندات والمرافعة.

كان المستشار نبيل صادق، النائب العام، أحال في 12 يناير الماضي مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وموظف بمستشفى عين شمس التخصصي إلى محكمة الجنايات القاهرة، لاتهامهما بالتوسط وطلب رشوة قدرها 4 ملايين جنيه مقابل إسناد توريد 12 غرفة زرع نخاع لإحدى الشركات من الباطن، لتوريدها لمستشفى معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.