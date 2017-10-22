بالصور.. أهالي قرية في بني سويف يتظاهرون احتجاجا على تركيب "برج محمول"

بني سويف ــ أحمد كامل:

تظاهر العشرات من أهالي قرية بني هارون التابعة لمركز بني سويف، اليوم الأحد، أمام منزل أحد المواطنين، احتجاجا على سماحه بتركيب برج لتقوية شبكة للهاتف المحمول أعلى منزله.

وتجمع الأهالي أمام المنزل في محاولة منهم لمنع تركيب الشبكة، قبل أن يتدخل عدد منهم للتفاهم على إنهاء المشكلة وإيجاد حل جذري لها بعد التفاهم مع صاحب المنزل، والاستفسار عن مدى قانونية تركيب برج التقوية.

وقال أحمد جمال، أحد أهالي القرية: "المنطقة التي ترغب إحدى شركات المحمول في تركيب برج لها تكتظ بالمدارس حيث يوجد بمحيطها 3 مدارس بالإضافة إلى وحدة صحية وهو ما يشكل خطورة على الأطفال والمرضى".

وقال أشرف محمود، موظف: "لا نعلم مدى قانونية تلك الشبكات وسط الكتلة السكنية أو مخاطرها، لكننا نسمع فقط أنها تؤدي إلى إصابة المواطنين بأمراض على المدى البعيد".