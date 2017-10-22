رئيسة وزراء ولاية ألمانية تطمئن نتنياهو بشأن العلاقات بين البلدين

تل أبيب - (د ب أ):

طمأنت مالو دراير رئيسة حكومة ولاية راينلاند-بفالتس الألمانية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن العلاقات الإسرائيلية الألمانية "التي لا يمكن كسرها"، وقالت إن العلاقات بين الجانبين ستظل قوية، بعد الانتخابات التي جرت الشهر الماضي وحقق فيه اليمين المتشدد نتائج تاريخية.

وفي اجتماع في القدس اليوم الأحد ، قالت دراير العضو في الحزب الاشتراكي الديمقراطي لنتنياهو إن أمن إسرائيل يظل أولوية قصوى.

وقالت دراير في بيان :"بعد الانتخابات في ألمانيا، ستستمر الصداقة غير القابلة للكسر بين ألمانيا وإسرائيل".

ودراير هي أعلى مسؤول ألماني يزور إسرائيل منذ نجاح حزب البديل اليميني الشعبوي في دخول البرلمان الاتحادي للمرة الأولى.

تجدر الإشارة إلى أن بعض أعضاء حزب البديل يواجهون اتهامات بمعاداة السامية. ويتعاطف يمينيون إسرائيليون مع التوجهات المناهضة للهجرة لدى حزب البديل.

ومن المقرر أن تقوم دراير غدا بزيارة رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله. كما ستزور نصب "ياد فاشيم" لضحايا الهولوكوست.