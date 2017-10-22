الخارجية تؤكد أهمية احترام الدستور الإسباني كأساس لحل أزمة إقليم كتالونيا
الخارجية تؤكد أهمية احترام الدستور الإسباني كأساس لحل أزمة إقليم كتالونيا
02:44 م الأحد 22 أكتوبر 2017
المستشار أحمد أبو زيد
القاهرة - (أ ش أ):
صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم الأحد، بأنه مع إدراك مصر أن أزمة إقليم كتالونيا تعد شأنا داخليا إسبانيا، إلا أنها تتابع باهتمام تطورات الأزمة والتداعيات الناجمة عن الاستفتاء، الذي أجرى في الأول من أكتوبر الجاري.
جاء ذلك ردا على استفسار عدد من المحررين الدبلوماسيين حول موقف مصر من تطورات أزمة إقليم كتالونيا.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أهمية الالتزام بمبادئ الدستور واحترام القانون الإسباني، باعتباره نقطة الانطلاق لتجاوز هذه الأزمة.
وأعرب عن تطلع مصر إلى تجاوز إسبانيا الصديقة لهذه الأزمة في أسرع وقت، وبما يحافظ على استقرارها ويحمي مقدرات الشعب الإسباني.
هذا المحتوى من
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
رئيس الوزراء الإسباني: يجب إقالة رئيس كتالونيا وحكومته
-
حكومة كتالونيا ترفض "إنقلاب" مدريد
-
رئيس وزراء إسبانيا يعلن بدء عملية تجميد الحكم الذاتي في كتالونيا
-
10 تصريحات × 24 ساعة
إعلان
إعلان