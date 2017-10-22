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الخارجية تؤكد أهمية احترام الدستور الإسباني كأساس لحل أزمة إقليم كتالونيا

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مصراوي Masrawy

الخارجية تؤكد أهمية احترام الدستور الإسباني كأساس لحل أزمة إقليم كتالونيا

02:44 م الأحد 22 أكتوبر 2017

الخارجية تؤكد أهمية احترام الدستور الإسباني كأساس لحل أزمة إقليم كتالونيا

المستشار أحمد أبو زيد

القاهرة - (أ ش أ):

صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم الأحد، بأنه مع إدراك أن أزمة إقليم كتالونيا تعد شأنا داخليا إسبانيا، إلا أنها تتابع باهتمام تطورات الأزمة والتداعيات الناجمة عن الاستفتاء، الذي أجرى في الأول من أكتوبر الجاري.

جاء ذلك ردا على استفسار عدد من المحررين الدبلوماسيين حول موقف مصر من تطورات أزمة إقليم كتالونيا.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أهمية الالتزام بمبادئ الدستور واحترام القانون الإسباني، باعتباره نقطة الانطلاق لتجاوز هذه الأزمة.

وأعرب عن تطلع مصر إلى تجاوز إسبانيا الصديقة لهذه الأزمة في أسرع وقت، وبما يحافظ على استقرارها ويحمي مقدرات الشعب الإسباني.

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Asha

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