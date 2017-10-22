النزاهة العراقية تصدر أمر قبض بحق رئيس أركان الجيش العراقي السابق

بغداد - (د ب أ):

أعلنت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الأحد، أنها أصدرت أمر قبض وتفتيشٍ بحق رئيس أركان الجيش العراقي السابق بابكر زيباري استنادًا إلى قانون العقوبات العراقي لتعمده إحداث ضرر بأموال الجهة التي كان يعمل فيها.

وذكر بيان لهيئة النزاهة ، في بيان صحفي اليوم ، أن "دائرةُ التحقيقات في الهيئة في معرض حديثها عن تفاصيل القضية أفصحت عن إصدار قاضي التحقيق المُختصِّ بقضايا النزاهة أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحق رئيس أركان الجيش العراقي السابق (بابكر بدر خان شوكت) وأنَّ أمر القبض الصادر بحق المُتهم جاء لتعمده إحداث ضررٍ بأموال الجهة التي كان يعمل فيها".

وأوضح البيان "تشيرُ تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيه الهيئة سابقاً وأحالتها إلى القضاء إبان إشغال المُتهم منصبه إلى إقدامه على إصدار أمر تسليم سبع سيَّاراتٍ تعود ملكيتها إلى وزارة الدفاع العراقيَّة إلى أشخاصٍ مدنيِّين بصفة ضيوف الوزارة بدون وجه حق".

وذكر أن التهم الموجهة الى زيباري تنص على "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مُكلف بخدمة عامة أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهود بها إليه".